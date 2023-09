Sky o DAZN, dove vedere Bologna-Napoli stasera? Calendario, programma, tv, streaming

La quinta giornata di campionato vedrà Bologna e Napoli affrontarsi al Dall’Ara nel posticipo del tardo pomeriggio alle 18.00. Gli azzurri devono rialzarsi dopo il pareggio contro il Genoa e si troveranno di fronte una squadra che ha raccolto meno di quanto fatto vedere in mezzo al campo, ferma a cinque punti in quattro partite.

In casa rossoblù Thiago Motta potrà puntare sulla formazione tipo: pronto il 4-2-3-1, con Zirkzee riferimento centrale con Karlsson, Ferguson e Ndoye alle spalle, ancora panchina per Orsolini. Problemi in difesa per gli azzurri, dopo Rrahmani anche Juan Jesus ha accusato un problema fisico, sembra dunque scontato l’impiego di Natan nel pacchetto arretrato con Ostigard. Per il resto Rudi Garcia opterà per la formazione tipo nel 4-3-3.

Il match tra Bologna e Napoli si giocherà alle ore 18.00 di domenica 24 settembre 2023 al Dall’Ara di Bologna. Il match sarà visibile in streaming su DAZN; per chi usufruisce sia dell’abbonamento alla piattaforma streaming che di Sky Sport, il match sarà visibile su Sky Zona DAZN, canale 214 della piattaforma satellitare.

BOLOGNA-NAPOLI, IL PROGRAMMA

Domenica 24 settembre

18.00 Bologna-Napoli

BOLOGNA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse