Sky, Mediaset o Prime: dove vedere Real Sociedad-Inter? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

L’Inter inizierà la sua marcia in Champions League questa sera affrontando la Real Sociedad. La squadra di Simone Inzaghi ha il morale a mille dopo il largo successo nel derby contro il Milan e, forti anche del ruolo platonico di vicecampioni d’Europa, vogliono partire con il piede giusto e conquistare i primi tre punti.

Nerazzurri che potranno contare su tutta la rosa a disposizione, con Inzaghi che con tutta probabilità confermerà la squadra vista sabato contro il Milan. Almeno quasi completamente: in difesa potrebbe essere il turno di Benjamin Pavard, arrivato negli ultimi giorni di mercato e ancora senza un minuto giocato.

Spagnoli che non sono invece partiti nella maniera migliore, con sei punti conquistati in cinque partite e l’undicesimo posto in classifica, già lontani quattro lunghezze dalla zona Champions. Con l’assenza di André Silva sarà con tutta probabilità Oyarzabal a gestire il peso dell’attacco.

Il match tra Real Sociedad ed Inter inizierà alle 21 di mercoledì 20 settembre. La partita sarà disponibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video per tutti gli abbonati. OA Sport vi proporrà invece la diretta testuale della partita.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 20 settembre

21.00 Real Sociedad-Inter

REAL SOCIEDAD-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse