Settebello Roma: i giallorossi travolgono 7-0 l’Empoli all’Olimpico

Partita senza storia all’Olimpico di Roma dove i giallorossi travolgono 7-0 l’Empoli nel match della domenica sera di questa quarta giornata di Serie A.

La gara viene subito indirizzata nei primi 10′. Dopo un giro di lancette viene assegnato un rigore ai padroni di casa per un fallo di mano Walukiewicz e Dyabala dal dischetto non sbaglia. All’8′ il raddoppio di Renato Sanches taglia definitivamente le gambe ai toscani. Prima della fine del primo tempo Paredes prende il palo, poi Grassi fa autogol per il 3-0 romanista.

Nemmeno l’intervallo cambia l’inerzia del match, con la ripresa che si apre con il 4-0 di Dybala che corona con la rete un’azione personale. L’argentino fa in tempo a colpire una traversa su punizione prima di lasciare il campo a favore di Belotti.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

L’unico squillo azzurro arriva del neoentrato Baldanzi, ma Rui Patricio è attento e poco dopo, nel giro di tre minuti, la Roma trova altri due gol, prima con Cristante e poi con Lukaku. La girandola di gol viene completata poi all’86’ da Mancini che firma il 7-0 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Foto: LaPresse