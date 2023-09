Serie A in tv oggi (sabato 30 settembre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

La Serie A in questo weekend è pronta a tornare in campo e lo farà da oggi stesso, sabato 30 settembre. La massima serie italiana allieterà nuovamente i pomeriggi e le serate da qui sino a lunedì 2 ottobre: le dieci partite previste infatti, saranno spalmate in tre giorni. Insomma dopo il turno infrasettimanale non c’è un attimo di sosta e, in data odierna, ben sei squadre calcheranno i vari terreni di gioco. Partiamo dal Via del Mare di Lecce.

Gli uomini di Roberto D’Aversa, dopo i cinque risultati utili consecutivi e una sola sconfitta all’ultima giornata contro la Juventus, se la vedranno contro il Napoli di Rudi Garcia. I salentini vorranno rialzare la testa dopo l’1-0 subìto a Torino mentre gli azzurri campioni d’Italia in carica, vorranno riconfermarsi dopo il poker rifilato all’Udinese: appuntamento alle 15.00. Alle 18.00 sarà poi il momento di Milan e Lazio.

Un big match quello che si disputerà a San Siro, tra gli uomini di Stefano Pioli, reduci da due vittorie consecutive contro Verona e Cagliari, e l’undici di Maurizio Sarri che, nell’ultimo turno, hanno trionfato contro il Torino. Infine, alle 20.45, altra partita avvincente: Salernitana-Inter. Paulo Sousa è in bilico e vorrà conservare il proprio posto sulla panchina: ma dovrà vedersela contro un Inter ferita dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Vedremo chi la spunterà. Nel frattempo ecco di seguito il calendario e il programma delle partite di Serie A che si giocheranno in data odierna.

CALENDARIO SERIE A IN TV OGGI (30 SETTEMBRE)

Sabato 30 settembre

Ore 15.00 – Lecce-Napoli – 7° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Milan-Lazio – 7° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Salernitana-Inter – 7° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA SERIE A OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse