Serie A in tv oggi (sabato 16 settembre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

La Serie A ritornerà ufficialmente tra qualche ora. Il campionato italiano è pronto ad arricchire i cuori dei tanti appassionati e soprattutto il palinsesto televisivo. La massima serie oggi, sabato 16 settembre, andrà in scena con interessantissime partite a partire dalle ore 15.00 quando la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri daranno il via al 4° turno. I bianconeri dunque, all’Allianz Stadium di Torino, si scontreranno con i biancocelesti: i padroni di casa si trovano a quota 7 punti in classifica, figli di 2 vittorie, contro Udinese ed Empoli, e un pareggio interno contro il Bologna.

Immobile e compagni invece, dopo un avvio fatto di 0 punti in due partite, hanno iniziato a cambiare marcia prima della sosta: un fondamentale 1-2 al Maradona contro il Napoli campione d’Italia. Vedremo chi la spunterà oggi. Tre ore più tardi, alle 18.00, San Siro si riempirà e si infuocherà perché a scendere sul terreno di gioco saranno l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli.

I nerazzurri e i rossoneri, entrambi a pari punti in classifica (quota 9), daranno probabilmente il via a una stracittadina rovente. Alle 20.45 infine, il Genoa di Alberto Gilardino al Ferraris, dovrà vedersela contro un Napoli scottato dopo la sconfitta interna contro la Lazio. Ma ecco di seguito le partite di Serie A in tv oggi.

CALENDARIO SERIE A (16 SETTEMBRE)

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 – Juventus-Lazio – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Inter-Milan – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Genoa-Napoli – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

PROGRAMMA SERIE A 16 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

