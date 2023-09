Serie A in tv oggi (giovedÃ¬ 28 settembre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

La Serie A 2023/2024 è pronta a ritornare in campo anche questa sera, giovedì 28 settembre, con le ultime gare valide per il sesto emozionante turno (per giunta infrasettimanale). Le squadre ancora in corsa sono sei e dunque oggi si assisterà a tre interessantissime gare. Si inizierà alle 18.30 con due match e si chiuderà solamente alle 20.45 con l’ultima partita in programma.

Ma partiamo subito dal Frosinone che aprirà le porte dello Stirpe alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, noni in classifica con 8 punti raccolti in cinque partite, proveranno a imporsi sulla Viola, settimi a quota 10. Allo stesso orario, il Monza di Raffaele Palladino, dovrà vedersela all’U-Power Stadium con il Bologna di Thiago Motta: chi la spunterà? Sarà interessante seguire la gara per capire chi riuscirà a imporsi.

A chiudere, infine, il Genoa di Alberto Gilardino al Ferraris, tenterà di superare la Roma di José Mourinho. Le due squadre sono partite con il freno a mano tirato in questo avvio di stagione e, in data odierna, proveranno a invertire la propria poco entusiasmante rotta. Ecco di seguito dunque, il calendario e il programma delle ultime tre gare della sesta giornata di Serie A che andranno in scena quest’oggi.

CALENDARIO SERIE A OGGI (28 SETTEMBRE)

Giovedì 28 settembre

Ore 18.30 – Frosinone-Fiorentina – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Monza-Bologna – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Genoa-Roma – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SERIE A OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Frosinone-Fiorentina:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Monza-Bologna:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Genoa-Roma:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse