Coppa Agostoni 2023 oggi: orari, percorso, favoriti, tv, streaming. Squadrone per la UAE Emirates, gli italiani ci provano

Va a concludersi la stagione: ultimi appuntamenti in terra italiana, si parte con il Trittico Lombardo. Prima di tre tappe oggi con la Coppa Agostoni – Giro delle Brianze giunta alla 76ma edizione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO COPPA AGOSTONI 2023

195,7 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Lissone, quasi 3000 metri di dislivello. Percorso diviso in sezioni, prima parte in linea, poi la salita di Sirtori, rampa di 1700 metri al 4,8% di pendenza media, da percorrere due volte. Da lì in poi si entra nel circuito più duro: ancora Sirtori, Colle Brianza (3,1 km al 6,7%) e Lissolo (2,5 km al 7,2%) in rapida successione per quattro volte. Ultimo scollinamento a 35 chilometri dall’arrivo, da lì in poi tutta pianura.

FAVORITI COPPA AGOSTONI 2023

Favoritissima la UAE Emirates che, pur senza Pogacar, può schierare una squadra devastante: Sjoerd Bax è il campione uscente, con lui anche Felix Großschartner e Marc Hirschi. A sfidare gli emiratini ci sono i francesi Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) e Victor Lafay (Cofidis), il britannico Simon Yates (Jayco AlUla) e lo spagnolo Iván García Cortina (Movistar Team). Gli azzurri ci provano: spazio al campione italiano Simone Velasco (Astana Qazastan), con lui anche Filippo Zana (Jayco AlUla), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) e Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team).

PROGRAMMA COPPA AGOSTONI 2023

Giovedì 28 settembre

Orario di partenza: 11.30

Orario d’arrivo: 17.00 circa

COPPA AGOSTONI 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, dalle 15.00

Diretta streaming: RaiPlay, dalle 15.00

Diretta LIVE testuale: OA Sport, dalle 11.30