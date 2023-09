Serie A in tv oggi (24 settembre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

Siamo pronti per l’attesissima domenica della quinta giornata della Serie A 2023-2024. Dopo i due match di venerdì sera, ed i 3 della giornata di ieri, oggi si torna in azione con ben cinque incontri che ci daranno un quadro molto più preciso e indicativo di quello che vedremo nel prosieguo del campionato.

Cosa ci attende dalla giornata odierna, ovvero domenica 24 settembre? Il programma inizierà alle ore 12.30 con Empoli-Inter. La capolista, reduce da 4 vittorie consecutive e un roboante 5-1 rifilato nel derby al Milan, cercherà i 3 punti anche in casa del fanalino di coda, fresco di cambio in panchina con Andreazzoli che ha preso il posto di Zanetti.

Quindi alle ore 15.00 saranno in campo Atalanta-Cagliari al Gewiss Stadium di Bergmoa e Udinese-Fiorentina alla Dacia Arena del capoluogo friulano, quindi alle ore 18.00 il Bologna attenderà il Napoli allo stadio Dall’Ara, prima che alle ore 20.45 si chiuda il turno con Torino-Roma che metterà di fronte due squadre reduci da due vittorie nette.

La domenica della 5a giornata della Serie A sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN con tutte le partite in programma. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e ZONA DAZN 2 (215) per quanto riguarda Udinese-Fiorentina e, per questi canali, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, sarà trasmessa Empoli-Inter su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO QUINTA GIORNATA SERIE A OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 12.30 Empoli-Inter – diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Ore 15.00 Atalanta-Cagliari – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 15.00 Udinese-Fiorentina – diretta su DAZN e ZONA DAZN 2 (215)

Ore 18.00 Bologna-Napoli – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

Ore 20.45 Torino-Roma – diretta su DAZN e ZONA DAZN (214)

PROGRAMMA QUINTA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Su Sky Sport sarà trasmessa Empoli-Inter su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Empoli-Inter

Diretta Live: OA Sport

