A che ora la MotoGP oggi su TV8? Orario gara in chiaro GP India, programma, streaming

Siamo giunti all’attesissima domenica del Gran Premio d’India, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul Buddh International Circuit andranno in scena le gare delle tre classi che andranno a consegnare 25 pesantissimi punti in chiave rincorsa al titolo iridato che, in ogni categoria, è assolutamente in bilico.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI INDIA DI MOTOGP ALLE 7.40 E ALLE 12.00

Come consuetudine, la domenica si aprirà con il warm-up della classe regina a partire dalle ore 07.45. Dopodiché sarà tempo di fare sul serio. Come sempre si inizierà con la gara della classe più leggera che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 09.00 italiane con Daniel Holgado che proverà a rimettersi in corsa dopo una serie di “zero” davvero pesanti.

Alle ore 10.15, quindi, si penserà alla classe mediana. Tony Arbolino proverà a rifarsi dopo un periodo non semplice, mentre Pedro Acosta cercherà di confermare la sua fuga in vetta alla graduatoria. Alle ore 12.00 infine arriverà il piatto forte della MotoGP con Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi di nuovo pronti a incrociare le armi.

Il GP d’India sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno in chiaro e in diretta le gare delle tre classi. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione per non perdere nemmeno un secondo del weekend indiano.

PROGRAMMA GP INDIA MOTOMONDIALE OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 07.45, MotoGP, Warm Up – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.00, Moto3, GRAN PREMIO – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

Ore 10.15, Moto2, GRAN PREMIO – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

Ore 12.00, MotoGP, GRAN PREMIO – diretta su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport 1 (201) e TV8

PROGRAMMA GP INDIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 per le tre gare, Sky Sport 1 (201) per le tre gare e Sky Sport MotoGP (208) per ogni turno

Diretta streaming: tv8.it, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse