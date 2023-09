Serie A, gli arbitri della terza giornata (1-3 settembre): Roma-Milan a Rapuano, Colombo dirigerà Napoli-Lazio

La Serie A 2023/2024 tornerà quest’oggi in campo e lo farà sino al 3 settembre con le gare valide per il terzo turno della competizione. Sono state già tantissime le emozioni sin qui e non mancheranno, nemmeno in data odierna. Ad aprire le danze in questa giornata di campionato troveremo il Sassuolo e il Verona: occhio agli scaligeri on fire con un +6 subito in classifica. Alle 20.45 un grandissimo big match: quello tra la Roma di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli.

L’indomani un interessantissimo Bologna-Cagliari che, così come Udinese-Frosinone, si disputerà alle 18.30. In serata l’Atalanta accoglierà il Monza nel proprio stadio, completamente in cerca di punti. Poi sempre alle 20.45 il Napoli dovrà concentrarsi e portare a casa un +3 contro l’ex di giornata Maurizio Sarri: il fischietto del match contro la Lazio sarà Colombo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

A chiudere l’Inter di Simone Inzaghi gareggerà con la Fiorentina mentre il Torino ospiterà il Genoa. Attenzione a Empoli-Juventus con i bianconeri pronti a risollevarsi dopo l’ultima gare. Lecce e Salernitana invece chiuderanno la giornata. Ma ecco di seguito tutte le designazioni arbitrali del prossimo turno.

CALENDARIO SERIE A: ARBITRI DELLA TERZA GIORNATA

SASSUOLO – H. VERONA Venerdì 01/09 h.18.30

PICCININI

BERCIGLI – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: DIONISI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – MILAN Venerdì 01/09 h.20.45

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 02/09 h.18.30

ORSATO

ROCCA – VECCHI

IV: GUALTIERI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – FROSINONE Sabato 02/09 h.18.30

GUIDA

ROSSI C. – RICCI

IV: VOLPI

VAR: FABBRI

AVAR: MIELE

ATALANTA – MONZA Sabato 02/09 h.20.45

MARCENARO

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: SERRA

NAPOLI – LAZIO Sabato 02/09 h.20.45

COLOMBO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MARIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

INTER – FIORENTINA h. 18.30

MARCHETTI

COSTANZO – PASSERI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

TORINO – GENOA h. 18.30

CHIFFI

PERETTI – SEVERINO

IV: SANTORO

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI

EMPOLI – JUVENTUS h. 20.45

AYROLDI

ROSSI M. – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI PAOLO

LECCE – SALERNITANA h. 20.45

MASSIMI (foto)

CARBONE – GIALLATINI

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

Foto: LaPresse