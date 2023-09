Serie A basket, tutti gli italiani in rosa nelle 16 squadre della stagione 2023-2024

Andiamo a scoprire tutto il novero degli italiani che disputeranno la Serie A nella stagione 2023-2024. Dopo l’ottavo posto ai Mondiali, diventa questo un tema scottante, perché ci sarà tanta competizione per guadagnarsi alcuni posti in quella Nazionale che affronterà il Preolimpico nel prossimo luglio.

Per alcuni ci sono ambizioni in ascesa, come quelle di Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso che stanno provando a rendersi utili a un’Olimpia già solida in fatto di italiani (al netto del ritiro di Gigi Datome è inamovibile il trio Tonut-Melli-Ricci) e con Diego Flaccadori nelle vesti di uomo nuovo. In chiave Virtus Bologna parte l’operazione “recuperare Achille Polonara“, che ha indubbiamente ancora almeno un paio di colpi in canna ben più che utili se ritrova ciò che è. E poi c’è sempre Marco Belinelli, uno che non serve minimamente presentare.

Qualcuno ha deciso di cercare di farsi vedere altrove: è il caso di Tommaso Baldasso, che ha lasciato Milano per unirsi a Leonardo Candi e Luca Severini. Con loro Tortona si prepara alla prima grande esperienza europea, formato Champions League, senza dimenticare le attese che ci sono su Grant Basile.

Tra i temi della Serie A anche il ritorno di due figure che hanno un ben diverso pedigree: Alessandro Gentile, a 31 anni, cerca un po’ di rilancio a Scafati, dopo anni difficili. L’aria delle zone non lontane da casa, chissà, potrebbe essere di importante aiuto per riportarlo a imporsi su diversi piani. Sasha Grant, invece, si unisce a Reggio Emilia dopo aver vagato tra Bayern Monaco e A2 a Verona; da qui la retrocessione in A2 ha “spedito” altrove il già citato Bortolani (Milano) e Davide Casarin (Venezia). C’è poi la Venezia di Spissu e Tessitori, la Brescia di Della Valle e Akele. E poi c’è Alessandro Cappelletti, una specie di variabile incognita che da Sassari potrebbe fare chissà quali balzi.

Infine, interessante il progetto di Varese (pur con i mille se dell’estate) con Davide Moretti e (quando si riprenderà dall’infortunio, verso il 2024) Leonardo Okeke, senza contare l’accoppiata Librizzi-Virginio. Quanto a Trento, sarà il nuovo trampolino di lancio di Davide Alviti e Paul Biligha. In quota neopromosse, soprattutto dal lato Cremona fa piacere ritrovare Andrea Pecchia e vedere Davide Denegri misurarsi al piano superiore.

Prima di andare a leggere la lista dei giocatori italiani per squadre, un’annotazione: i giocatori in blu scuro sono quelli che, pur essendo italiani per formazione (cioè avendo trascorso i quattro anni delle giovanili in Italia), hanno destini di maglia nazionale altrove.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

Gli italiani

3 Giordano Bortolani (193 cm, 85 kg; Italia, guardia, 2000) – Da Verona (fine prestito)

7 Stefano Tonut (194 cm, 100 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

9 Nicolò Melli (206 cm, 107 kg; Italia, ala/centro, 1991) – Confermato

17 Giampaolo Ricci (201 cm, 102 kg; Italia, ala grande, 1991) – Confermato

21 Diego Flaccadori (195 cm, 80 kg; Italia, play/guardia, 1996) – Da Trento

30 Guglielmo Caruso (208 cm, 90 kg; Italia, centro, 1999) – Da Varese

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Gli italiani

3 Marco Belinelli (196 cm, 100 kg; Italia, guardia, 1986) – Confermato

6 Alessandro Pajola (194 cm, 95 kg; Italia, play, 1999) – Confermato

14 Bruno Mascolo (191 cm, 92 kg; Italia, play, 1996) – Da Brindisi

23 Daniel Hackett (197 cm, 96 kg; Italia, play/guardia, 1987) – Confermato

24 Leo Menalo (208 cm, 95 kg; Croazia-Italia, ala grande, 2002) – Confermato

33 Achille Polonara (201 cm, 90 kg; ala grande, Italia, 1991) – Dal Fenerbahce

55 Awudu Abass (198 cm, 98 kg; Italia, ala piccola, 1993) – Confermato

BERTRAM DERTHONA TORTONA

Gli italiani

0 Andrea Zerini (205 cm, 112 kg; Italia, centro 1988) – Da Napoli

7 Leonardo Candi (190 cm, 86 kg; Italia, play/guardia, 1997) – Confermato

8 Riccardo Tavernelli (190 cm, 82 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

10 Nicholas Errica (185 cm, 72 kg; Italia, play/guardia, 2005) – Dalle giovanili

12 Arturs Strautins (198 cm, 100 kg; Lettonia-Italia, ala piccola, 1998) – Da Reggio Emilia

13 Tommaso Baldasso (192 cm, 88 kg; Italia, play, 1998) – Dall’Olimpia Milano

20 Luca Severini (204 cm, 95 kg; Italia, ala, 1996) – Confermato

21 Grant Basile (202 cm, 107 kg; USA-Italia, ala grande, 2000) – Confermato

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Gli italiani

0 Alessandro Cappelletti (186 cm, 89 kg; Italia, guardia, 1995) – Da Verona

2 Riccardo Pisano (192 cm, 81 kg; Italia, guardia, 2005) – Dalle giovanili

9 Kaspar Treier (204 cm, 105 kg; Estonia-Italia, ala, 1999) – Confermato

13 Tommaso Raspino (198 cm, 91 kg; Italia, guardia/ala, 1989) – Confermato

22 Stefano Gentile (192 cm, 95 kg; Italia, play/guardia, 1989) – Confermato

21 Luca Gandini (206 cm, 110 kg; Italia, centro, 1985) – Confermato

25 Ousmane Diop (204 cm, 100 kg; Senegal-Italia, ala grande, 2000) – Confermato

GERMANI BRESCIA

Gli italiani

7 Nicolas Tanfoglio (179 cm, 70 kg; Italia, play/guardia, 2005) – Dalle giovanili

8 Amedeo Della Valle (194 cm, 90 kg; Italia, guardia, 1993) – Confermato

11 John Petrucelli (193 cm, 82 kg; USA-Italia, guardia/ala, 1992) – Confermato

25 David Cournooh (187 cm, 83 kg; Italia, play/guardia, 1990) – Confermato

45 Nicola Akele (200 cm, 98 kg; Italia, ala, 1995) – Confermato

77 Matteo Porto (200 cm, 93 kg; Italia, ala piccola, 2005) – Dalle giovanili

UMANA REYER VENEZIA

Gli italiani

00 Amedeo Tessitori (207 cm, 107 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato

0 Marco Spissu (185 cm, 81 kg; Italia, play, 1995) – Confermato

7 Davide Casarin (196 cm, 86 kg; play/guardia, Italia, 2003) – Da Verona (fine prestito)

10 Andrea De Nicolao (185 cm, 75 kg; Italia, play, 1991) – Confermato

14 Giga Janelidze (201 cm, 96 kg; Georgia-Italia, ala grande, 1995) – Da Mantova

23 Jeff Brooks (203 cm, 94 kg; Italia-USA, ala/centro, 1989) – Confermato



UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Gli italiani

6 Alessandro Cipolla (196 cm, 94 kg; Italia, play/guardia, 2000) – Confermato

14 Sasha Grant (201 cm, 95 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Da Verona/Bayern Monaco

16 Lorenzo Uglietti (192 cm, 84 kg; Italia, guardia, 1994) – Da Napoli

31 Michele Vitali (196 cm, 86 kg; Italia, guardia, 1991) – Confermato

51 Matteo Chillo (203 cm, 104 kg; Italia, ala/centro, 1993) – Dalla Reyer Venezia

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

Gli italiani

9 Riccardo Visconti (197 cm, 84 kg; Italia, guardia, 1998) – Da Brindisi

15 Matteo Tambone (192 cm, 87 kg; Italia, play, 1994) – Confermato

18 Umberto Stazzonelli (195 cm, 90 kg; Italia, play/guardia, 2004) – Confermato

22 Valerio Mazzola (205 cm, 107 kg; Italia, ala grande, 1994) – Dalla Reyer Venezia

35 Leonardo Totè (210 cm, 110 kg; Italia, ala/centro, 1997) – Dalla Fortitudo Bologna

NUTRIBULLET TREVISO

Gli italiani

4 David Torresani (180 cm; Italia, play, 2005) – Dalle giovanili

6 Alessandro Zanelli (187 cm, 80 kg; Italia, play, 1992) – Da Treviso

10 Leonardo Faggian (195 cm, 92 kg; Italia, guardia, 2004) – Confermato

12 Francesco Scanduzzi (202 cm; Italia, ala, 2004) – Dalle giovanili

24 Andrea Mezzanotte (207 cm, 98 kg; Italia, ala grande, 1998) – Da Trento/Brindisi

29 Gora Camara (214 cm, 114 kg; Senegal-Italia, centro, 2001) – Dalla Virtus Bologna

HAPPY CASA BRINDISI

Gli italiani

4 Niccolò Malaventura (189 cm; Italia, guardia, 2005) – Dalle giovanili

8 Tommaso Laquintana (188 cm, 80 kg; Italia, play, 1995) – Da Brescia

13 Joonas Riismaa (196 cm, 90 kg; Estonia-Italia, guardia/ala, 2002) – Confermato

21 Eric Lombardi (201 cm, 100 kg; Italia, ala, 1993) – Da Treviglio

26 Jordan Bayehe (204 cm, 96 kg; Camerun-Italia, ala/centro, 1999) – Confermato

OPENJOBMETIS VARESE

Gli italiani

6 Scott Ulaneo (208 cm, 98 kg; Italia, centro, 1998) – Da Cento

8 Tomas Woldetensae (196 cm, 89 kg; Italia, ala, 1998) – Confermato

11 Davide Moretti (190 cm, 81 kg; Italia, play, 1998) – Da Pesaro

13 Matteo Librizzi (180 cm, 70 kg; Italia, play, 2002) – Confermato

18 Nicolò Virginio (205 cm; Italia, play, 2003) – Confermato

37 Leonardo Okeke (212 cm, 108 kg; Italia, centro, 2003) – Dall’Olimpia Milano (fine prestito a Badalona e Prat)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Gli italiani

4 Davide Alviti (200 cm, 92 kg; Italia, ala, 1996) – Dall’Olimpia Milano

8 Luca Conti (196 cm, 84 kg; Italia, guardia, 2000) – Confermato

10 Toto Forray (187 cm, 83 kg; Italia-Argentina, play, 1986) – Confermato

17 Mattia Udom (200 cm, 104 kg; Italia, ala, 1993) – Da Brindisi

19 Paul Biligha (200 cm, 106 kg; Italia, centro, 1990) – Dall’Olimpia Milano

23 Maximilian Ladurner (207 km, 95 kg; Italia, centro, 2001) – Confermato

GEVI NAPOLI

Gli italiani

5 Giovanni De Nicolao (191 cm, 79 kg; Italia, play, 1996) – Da Varese

25 Alessandro Lever (208 cm, 105 kg; Italia, ala/centro, 1998) – Da Trieste

73 Michele Ebeling (201 cm, 99 kg; Italia, ala, 1999) – Dall’Urania Milano

Dut Biar Mabor (216 cm; Sud Sudan-Italia, centro, 2001) – Dalla Stella Azzurra Roma

GIVOVA SCAFATI

Gli italiani

5 Alessandro Gentile (201 cm, 110 kg; Italia, ala, 1992) – Da Udine

10 Aristide Mouaha (191 cm, 86 kg; Camerun-Italia, guardia/ala, 2000) – Da Cividale

13 Quirino De Laurentiis (207 cm, 106 kg; Italia, centro, 1992) – Confermato

18 Riccardo Rossato (190 cm, 85 kg; Italia, guardia, 1996) – Confermato

25 Giovanni Pini (205 cm, 100 kg; Italia, centro, 1992) – Da Verona

VANOLI CREMONA

Gli italiani

00 Paul Eboua (202 cm, 97 kg; Camerun-Italia, ala/centro, 2000) – Confermato

6 Andrea Pecchia (196 cm, 87 kg; Italia, guardia/ala, 1997) – Confermato

11 Davide Denegri (184 cm, 80 kg; Italia, guardia, 1998) – Confermato

12 Filippo Galli (197 cm; Italia, ala, 2005) – Dalle giovanili

14 Matteo Piccoli (195 cm, 91 kg; Italia, ala, 1995) – Confermato

41 Simone Zanotti (208 cm, 106 kg; Italia, centro, 1992) – Da Napoli*

ESTRA PISTOIA

Gli italiani

2 Gianluca Della Rosa (180 cm, 73 kg; Italia, play, 1996) – Confermato

15 Lorenzo Saccaggi (188 cm, 87 kg; Italia, play, 1992) – Confermato

16 Angelo Del Chiaro (208 cm, 104 kg; Italia, centro, 2001) – Confermato

24 Carl Wheatle (200 cm, 88 kg; Gran Bretagna-Italia, ala piccola, 1998) – Confermato

Federico Stoch (198 cm, 90 kg; Italia, ala, 2006) – Dalle giovanili

