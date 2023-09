Serbia-Turchia, Finale Europei volley femminile 2023: programma, orario, tv, streaming

La Serbia affronterà la Turchia nella Finale degli Europei 2023 di volley femminile, che andrà in scena domenica 3 settembre (ore 20.00) a Bruxelles (Belgio). Si preannuncia una sfida particolarmente equilibrata e avvincente, appassionante e intensa, aperta a ogni risultato. Sarà un incrocio tra Commissari Tecnici italiani, visto che sulla panchina anatolica siede coach Daniele Santarelli, capace di battere l’Italia al tie-break, e su quella balcanica si trova Giovanni Guidetti.

Le Campionesse del Mondo giocheranno il sesto atto conclusivo della sua storia, addirittura il quarto consecutivo, e inseguiranno il quarto sigillo dopo quelli del 2011, 2017, 2019. La Turchia andrà a caccia della prima gioia dopo due occasioni sfumate. Sfida imperdibile tra le opposte Tijana Boskovic e Melissa Vargas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Serbia-Turchia, Finale degli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SERBIA-TURCHIA FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 3 settembre

Ore 20.00 Finale Europei volley femminile: Turchia vs Serbia

PROGRAMMA FINALE EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: CEV