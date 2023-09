“Se parlo prendo 10 giornate di squalifica”. La frase di Mourinho e a cosa si riferisce

Non è ancora andata giù alla Roma, e a José Mourinho in particolare, la finale di Europa League persa contro il Siviglia.

O meglio: a non essere affatto piaciuto è stato l’arbitraggio di Anthony Taylor.

Una direzione di gara cui sono seguiti i commenti del tecnico giallorosso, poi fermato per quattro turni dalla Uefa.

Ancora oggi, durante “This or that” andato in onda su Sky, Mourinho non ha usato giri di parole.

L’allenatore portoghese, infatti, a precisa domanda, ha risposto in modo eloquente pur rifiutandosi di commentare nel merito.

Mourinho, sulla questione, ha tagliato corto: «Se parlo prendo 10 giornate di squalifica».

Foto: LaPresse