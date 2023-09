Scherma: la Coppa del Mondo di spada femminile 2023-2024 inizierà da Legnano

Dopo i Mondiali 2023 organizzati a Milano, l’Italia, e in particolare la Lombardia, ospiterà un nuovo grande evento schermistico: l’appuntamento di apertura della Coppa del Mondo di spada femminile 2023-2024, che si terrà a Legnano.

Le date da mettere in agenda saranno quel del 10-12 novembre, quando le migliori interpreti planetarie riempiranno le pedane legnanesi andando a caccia della prima affermazione stagionale per quanto riguarda quest’arma.

“L’aver riportato – afferma il presidente della Federscherma Paolo Azzi – nel nostro Paese anche una prova di Coppa del Mondo Assoluta di spada, che si unisce al Grand Prix di fioretto a Torino e al Trofeo Luxardo di sciabola maschile a Padova, rappresenta un nuovo punto di partenza per Legnano e la sua prestigiosa storia nel nostro sport. Faremo il possibile perché questo possa tornare a essere un appuntamento in pianta stabile del calendario internazionale”.

Che poi ha aggiunto: “Intanto siamo orgogliosi della fiducia che la FIE rinnova alla nostra Federazione, e sicuri che la competenza, la passione e la voglia che anima gli amici di Legnano porterà all’organizzazione di un grande evento. Non in ultimo, va considerato che la gara spostata da Tallinn alla Lombardia sarà un passaggio importante, forse persino decisivo, per la qualifica olimpica ai Giochi di Parigi 2024, e siamo felici del fatto che le nostre spadiste potranno affrontare anche quest’appuntamento, come accaduto per l’ultimo Mondiale di Milano, con il sostegno del pubblico di casa”.

Foto: Augusto Bizzi / Federscherma