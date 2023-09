Sassuolo-Monza, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Con il posticipo tra Genoa e Roma della serata di ieri, si è chiusa la sesta giornata della Serie A 2023-2024, ma già da domani sarà tempo di pensare al prossimo turno di campionato. Lunedì 2 ottobre, alle 18.30, Sassuolo e Monza si sfideranno per un match che, alla luce delle caratteristiche delle due squadre, promette di offrire uno spettacolo degno di nota.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi è finalmente entrato in forma: dopo un avvio sottotono, i neroverdi sono reduci da due vittorie straordinarie contro Juventus e Inter, battute rispettivamente 4-2 in casa e 2-1 in trasferta. Considerando che gli emiliani hanno già affrontato quattro big in queste prime sei giornate, il calendario da qui fino all’inverno sarà tutto sommato agevole e, con la giusta continuità di risultati, la classifica potrebbe risultare decisamente interessante.

Nonostante il Monza sia una squadra dalla proposta offensiva di ottimo livello, finora i brianzoli non sono riusciti a trovare la giusta quadra davanti alla porta, avendo segnato solamente quattro gol in quest’avvio di campionato. Di tutto ciò, è la classifica che ne risente di più, visto che al momento la formazione di Raffaele Palladino si trova solamente a quota 6 lunghezze, bottino piuttosto scarno per un club ambizioso come quello lombardo.

La sfida tra Sassuolo e Monza, il cui via è programmato per le 12.30 di domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO SASSUOLO-MONZA SERIE A 2023-2024

Lunedì 2 ottobre

Ore 18.30 Sassuolo-Monza – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SASSUOLO-MONZA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse