Ryder Cup 2023: annunciati i fourball. Sfida da urlo Hovland/Hatton-Thomas/Spieth, arrivano i debutti pesanti

Sono stati annunciati, a ridosso della fine dei foursome che hanno visto l’Europa andare sul 4-0 in questa mattina di Ryder Cup 2023, anche i fourball che vanno in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma.

Si completa, nella sostanza, la serie di debutti sul percorso capitolino: vanno infatti in campo per la prima volta da una parte Nicolai Hojgaard, Robert MacIntyre, Justin Rose e Matt Fitzpatrick, dall’altra Justin Thomas, Jordan Spieth, Brooks Koepka e Wyndham Clark.

In particolare, potrebbe risultare di estrema spettacolarità il match che apre questa fase della giornata, Hovland/Hatton-Thomas/Spieth. Si tratta, nella sostanza, di una “formazione d’attacco” vera e propria degli americani, che cercano così l’urgente riscossa dopo il rovescio di stamattina.

Ancora ultimo match per McIlroy, che stavolta (in compagnia) ha davanti un altro vincitore Major, quel Morikawa che è risultato il primo dai tempi di Tiger Woods a vincerne due a meno di 25 anni. Di certa c’è una cosa: con quattro palle in campo ci si divertirà senz’altro.

Match 1 (12:25) Viktor Hovland (NOR)/Tyrrell Hatton (ENG)–Justin Thomas-Jordan Spieth

Match 2 (12:40) Jon Rahm (ESP)/Nicolai Hojgaard (DEN)–Scottie Scheffler/Brooks Koepka

Match 3 (12:55) Robert MacIntyre (SCO)/Justin Rose (ENG)–Max Homa/Wyndham Clark

Match 4 (13:10) Rory McIlroy (NIR)/Matt Fitzpatrick (ENG)–Collin Morikawa/Xander Schauffele

Foto: LaPresse