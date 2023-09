Rugby, Mondiali 2023: sofferenza per il Galles, Fiji battute 32-16

Si apre con una vittoria il cammino del Galles ai Mondiali di rugby 2023. Successo sì, ma con tantissima sofferenza: le Fiji giocano una gran partita ma escono battute per 32-26.

Partita davvero spettacolare a Bordeaux sin dalle prime battute. La meta di Adams porta avanti i dragoni, ma arriva subito il sorpasso al 17’ con due mete nel giro di pochi minuti timbrate da Nayacalevu e Tagitagivalu. North e Biggar riportano avanti il gallesi prima del fischio di metà gara sul 18-14.

Rees-Zammit e Dee trovano due mete prima del 60’ e il Galles scappa via. Quando sembra tutto chiuso però arriva lo spavento finale: Tuisova e Doge riportano sul -6 le Fiji a due minuti dal termine, con l’ultima azione in mano agli isolani che vanno all’assalto ma non riescono a timbrare la meta che poteva valere il sorpasso.

Galles-Fiji 32-26

Galles: 15 Liam Williams, 14 Louis Rees-Zammit, 13 George North, 12 Nick Tompkins, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Jac Morgan (captain), 6 Aaron Wainwright, 5 Adam Beard, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Gareth Thomas

A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Corey Domachowski, 18 Dillon Lewis, 19 Dafydd Jenkins, 20 Tommy Reffell, 21 Tomos Williams, 22 Sam Costelow, 23 Rio Dyer

Marcatori Galles

Mete: Josh Adams (7′), George North (29′), Louis Rees-Zammit (48′), Elliot Dee (66′)

Conversioni: Dan Biggar (30′, 49′, 67′)

Punizioni: Dan Biggar (2′, 24′)

Fiji: 15 Ilaisa Droasese, 14 Selesitino Ravutaumada, 13 Waisea Nayacalevu (c), 12 Semi Radradra, 11 Vinaya Habosi, 10 Teti Tela, 9 Frank Lomani, 8 Viliame Mata, 7 Leika Tagitagivalu, 6 Albert Tuisue, 5 Te Ahiwaru Cirikidaveta, 4 Isoa Nasilasila, 3 Luke Tagi, 2 Samuel Matavesi, 1 Eroni Mawi

A disposizione: 16 Tevita Ikanivere, 17 Peni Ravai, 18 Mesake Doge, 19 Temo Mayanavanua, 20 Levani Botia, 21 Simione Kuruvoli, 22 Josua Tuisova, 23 Sireli Maqala

Marcatori Fiji

Mete: Waisea Nayacalevu (14′), Leika Tagitagivalu (17′), Josua Tuisova (73′), Mesake Doge (78)

Conversioni: Frank Lomani (15′, 18′, 73)

