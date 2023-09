Rugby, Mondiali 2023: lâ€™Argentina batte le Samoa, ma continua a non convincere

Si è disputato oggi un match della Rugby World Cup 2023 e a Saint-Étienne è andato in scena un vero e proprio spareggio tra Argentina e Samoa. I Pumas erano a caccia della prima vittoria nel torneo, mentre le Samoa cercavano il bis dopo la vittoria contro il Cile per rafforzare la propria classifica. Chi vinceva era virtualmente in piena corsa per i playoff, chi perdeva (soprattutto l’Argentina) era quasi out. Ecco come è andata.

Pronti, via e sotto una forte pioggia dopo neanche un minuto di gioco arriva un placcaggio pericoloso ai danni di Santiago Carreras e Samoa che resta in inferiorità numerica per il giallo a Duncan Paia’aua. Con l’uomo in più cerca subito di spingere l’Argentina, scottata dalla beffa inglese, ma non concretizza i primi possessi nei 22 samoani. Insistono gli argentini e al 9’ si sbloccano i Pumas con la meta di Emiliano Boffelli che si allunga e schiaccia per il 7-0 iniziale. Tornati in parità numerica i samoani iniziano ad attaccare e al 15’ conquistano una punizione, ma Christian Leali’ifano non trova i pali e nulla di fatto. La forte pioggia non rende agevole il gioco alla mano e così il primo quarto si chiude senza altre occasioni di meta.

Al 25’ è l’indisciplina samoana a mandare Boffelli sulla piazzola dalla distanza e Argentina che allunga sul 10-0. Tre minuti dopo sono i ragazzi di Cheika a fare fallo e Leali’ifano torna sulla piazzola e questa volta prende la traversa alta e pallone che passa tra i pali per il 10-3. Match abbastanza falloso, ma non cattivo, e così è nuovamente l’Argentina a portarsi in attacco da touche, ma dopo una lunga azione palla persa. Insistono i Pumas, ennesimo fallo samoano e Boffelli riallunga dalla pazzola per il 13-3 al 35’. A sorpresa la mischia samoana domina quella argentina, obbliga al fallo Gallo e Leali’ifano può rispondere a Boffelli dalla piazzola, ma sbaglia malamente. Samoa che vuole portare punti a casa prima dell’intervallo, così va in touche sull’ennesimo fallo, poi conquista una mischia sui 5 metri, ma prima gli argentini vengono graziati dall’arbitro, poi pessimo pallone di Taumateine, palla persa e si va al riposo sul 13-3.

Ha smesso di piovere a Saint-Étienne a inizio ripresa, ma argentini che continuano a perdere malamente i palloni in mano. Spinge l’Argentina, che mette in grande difficoltà i samoani con la maul, ma nonostante abbia più di un’occasione di marcare non riesce a marcare punti pesanti. Al 51’ bel calcio di Matera che obbliga le Samoa al fallo sui propri cinque metri, touche argentina mantenuta a fatica, poi altro fallo dei pacifici e va sulla piazzola Boffelli per il 16-3 al 53’. Prova la panchina samoana a raddrizzare il match con molti cambi in mischia, ma continua a dominare il pack argentino e quando la mischia conquista un fallo Boffelli non trova i pali. All’ora di gioco va vicino alla meta la squadra di Samoa, bel calcetto tra i pali, ma la difesa argentina con Boffelli si salva in extremis e allontana il pericolo.

Argentina che inizia a gestire anche il cronometro, con un Boffelli assoluto protagonista del match, mentre le Samoa non sembrano in grado di trovare la marcatura per riaprire i giochi. E al 68’ un grandissimo calcio argentino obbliga Samoa a una rimessa laterale sui propri 5 metri. Tanti, troppi palloni persi dalle due squadra, ma soprattutto i pacifici hanno regalato troppi possessi agli avversari. Prova, comunque, la squadra samoana a riaprire i giochi in un match tra due squadre che non hanno certo colpito per il bel rugby. E al 75’ si tuffa Sama Malolo e schiaccia per il 16-10 e match riaperto. Spettri e paure davanti al volto degli argentini, che devono resistere dopo un match per lunghi tratti dominato. Al 79’ fallo samoano e Nicholas Sanchez va sulla piazzola dalla metà campo e trova i tre punti della vittoria e Argentina che si impone 19-10.

Foto: Clive Rose – World Rugby via Getty Images