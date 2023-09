Rugby, Mondiali 2023: Italia, con l’Uruguay bisogna vincere, ma attenti alle trappole

Torna in campo domani l’Italrugby, con gli azzurri di Kieran Crowley che saranno in campo a Nizza contro l’Uruguay. Alla vigilia un match per molti da non temere, ma dopo la buona prestazione dei sudamericani contro la Francia sono emerse le qualità dell’Uruguay e l’Italia sa che non può prendere sottogamba la sfida.

Per questo Crowley ha scelto un XV di qualità e l’obiettivo dev’essere vincere con il bonus, per arrivare alle due supersfide contro All Blacks e Uruguay in vetta alla classifica e provando a strappare una qualificazione a sorpresa. Molto interessante la combinazione 15-12-10, con Capuozzo, Paolo Garbisi e Allan a dare tanti neuroni alla squadra, mentre la mediana è completata dall’altro Garbisi, Alessandro.

L’Uruguay, invece, arriva all’appuntamento dopo l’ottima prestazione con la Francia, con i sudamericani che hanno rischiato il colpaccio e che hanno impedito ai Bleus di conquistare il punto di bonus offensivo. Rispetto a quel match due soli cambi nel XV titolare, con Gaston Mieres che arriva all’ala per Bautista Basso, che finisce in panchina, e il tallonatore German Kessler che è preferito a Guillermo Pujadas.

ITALIA-URUGUAY

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Lorenzo Pani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Paolo Odogwu

Uruguay: 15 Baltazar Amaya, 14 Gaston Mieres, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca, 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Ignacio Peculo, 2 German Kessler, 1 Mateo Sanguinetti

In panchina: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Diego Arbelo, 19 Ignacio Dotti, 20 Carlos Deus, 21 Agustín Ormaechea, 22 Felipe Berchesi, 23 Bautista Basso

Foto: Victor Joly/DPPI – LPS