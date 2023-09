Rugby, i precedenti tra Italia e Uruguay. Nell’ultimo confronto gli azzurri vinsero di misura

Torna in campo mercoledì l’Italrugby e la seconda sfida della Rugby World Cup 2023 la vedrà affrontare l’Uruguay. Una sfida sulla carta facile per gli azzurri, ma l’ottima partita giocata dai sudamericani contro la Francia e la loro costante crescita negli ultimi anni ci dicono che sarà un match che Lamaro e compagni dovranno affrontare con molta attenzione, senza dare nulla di scontato.

Tra Italia e Uruguay sono quattro i precedenti nella storia, tutti dal 1999 a oggi, e si sono conclusi con quattro successi per gli azzurri. Ma, ancora una volta, occhio a prendere sottogamba l’impegno, perché nonostante il percorso netto non sono state tutte vittorie facili per l’Italia. Nel 1999 si giocò a L’Aquila e l’Italia si impose con un rotondo 49-17, con sette mete marcate rispetto alle tre avversarie.

Due, invece, le sfide giocate in Uruguay. La prima nel 2001, quando l’Italia vinse a fatica, segnando una sola meta e imponendosi per 14-3 al termine di un match molto combattuto. Nel 2007, sempre in un test match estivo, l’Italia vinse più nettamente, per 29-5, ma anche in quell’occasione gli azzurri non furono sempre convincenti. Servirà la migliore Italia mercoledì, anche perché l’Uruguay non è più quello di 15 anni fa.

Nel 2021, infatti, l’ultima sfida tra le due squadre si giocò a Parma e fu battaglia vera. L’Italia si impose 17-10, ma soffrì per tutti gli ottanta minuti. A segnare per gli azzurri due giocatori anche oggi nella rosa italiana, cioè gli allora esordienti Pierre Bruno e Haime Faiva. L’Italia chiuse 10-3 il primo tempo, per poi allungare nella ripresa, ma poi vedere l’Uruguay tornare sotto con Sanguinetti. Il finale vide l’Uruguay cercare il pareggio e l’Italia si salvò.

