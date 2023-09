Rugby, Mondiali 2023: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, tv, streaming

Sebbene la Coppa del Mondo 2023 di rugby sia in programma in Francia da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre, l’Italia giocherà in terra transalpina le gare della prima fase a gironi tra sabato 9 settembre e venerdì 6 ottobre. Gli azzurri sono inseriti nella Pool A.

L’Italia affronterà nell’ordine Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda e Francia. La diretta tv dei match degli azzurri sarà affidata a Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now. Di seguito il calendario completo dei match dell’Italia nella Coppa del Mondo 2023 di rugby.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY 2023 DELL’ITALIA

9 settembre 2023: Italia-Namibia (calcio d’inizio ore 13.00)

20 settembre 2023: Italia-Uruguay (calcio d’inizio ore 17.45)

29 settembre 2023: Nuova Zelanda-Italia (calcio d’inizio ore 21.00)

6 ottobre 2023: Francia-Italia (calcio d’inizio ore 21.00)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Foto: LaPresse