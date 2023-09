Rugby femminile, la formazione titolare dell’Italia per il Test Match contro il Giappone

L’Italia di rugby femminile affronterà il Giappone in un Test Match in programma sabato 30 settembre (ore 19.00) allo Stadio Lanfranchi di Parma. Coach Nanni Raineri ha comunicato la formazione titolare per la sfida alle nipponiche. Nel XV spicca l’esordiente Giulia Cavina, terna linea del Cus Milano.

Da segnalare anche il traguardo della capitana di giornata, Sofia Stefan, che raggiunge gli 80 caps in azzurro, e di Vittoria Vecchini, che scenderà in campo per la ventesima volta con la maglia dell’Italia.

Oltre a Cavina, prima volta dal primo minuto per Francesca Granzotto (Unione Rugby Capitolina, 4 caps), Alissa Ranuccini (Rugby Colorno, 4 caps) e Alessandra Frangipani (Villorba Rugby, 2 caps). Di seguito la formazione dell’Italia per il Test Match di rugby femminile contro il Giappone.

FORMAZIONE TITOLARE ITALIA PER TEST MATCH CONTRO IL GIAPPONE

15- Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby, 25 caps)

14- Aura MUZZO (Villorba Rugby, 37 caps)

13- Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 17 caps)

12- Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 8 caps)

11- Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 4 caps)

10- Emma STEVANIN (Valsugana Rugby, 7 caps)

9- Sofia STEFAN (C) (Valsugana Rugby, 79 caps)

8- Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 43 caps)

7 – Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, 4 caps)

6- Giulia CAVINA (Cus Milano Rugby, esordiente)

5- Giordana DUCA (Valsugana Rugby, 40 caps)

4- Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 2 caps)

3- Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 16 caps)

2- Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby, 19 caps)

1- Gaia MARIS (Asm Romagnat Rugby, 21 caps)

A DISPOSIZIONE

16- Silvia TURANI (Harlequins, 26 caps)

17 – Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 6 caps)

18 – Alessia PILANI (Rugby Colorno, 1 cap)

19- Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 3 caps)

20 – Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 46 caps)

21- Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 42 caps)

22 – Sofia ROLFI (Rugby Colorno, esordiente)

23 – Gaia BUSO (Rugby Colorno, esordiente)

