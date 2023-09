Beach volley, World Tour 2023: gli azzurri aprono con due vittorie e due sconfitte sulla sabbia del Roland Garros

Due successi e altrettante sconfitte per le tre coppie italiane impegnate nella prima giornata di gare nell’Elite 16 che si disputa a Parigi sui campi che tra maggio e giugno ospitano il Grande Slam di tennis del Roland Garros e che il prossimo anno saranno teatro del torneo olimpico di tennis, con il beach volley che si sposterà alla base della Tour Eiffel. Avvio vincente per Nicolai/Cottafava che sono venuti a capo in due set dei coriacei austriaci Horl/Horst, “solita” sconfitta azzurra contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen che hanno battuto al tie break Ranghieri/Carambula e sono arrivati a quota sei vittoria consecutive contro le coppie italiane in stagione e una vittoria e una sconfitta per Menegatti/Gottardi, pienamente in corsa per l’approdo alla fase ad eliminazione diretta.

Ranghieri/Carambula sono partiti con il freno a mano tirato nella sfida contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen (vere e proprie “bestie nere” non solo della coppia allenata da Di Stefano, battuta tre volte in stagione, ma di tutte le coppie italiane con sei successi su altrettante sfide) che hanno da subito preso un vantaggio considerevole nel primo set e si sono imposti con il punteggio di 21-15. Nel secondo parziale gli azzurri hanno alzato decisamente il ritmo ed hanno preso un buon vantaggio nella prima parte (9-6), mantenendolo fino al al 19-16. Gli olandesi si sono avvicinati sul 19-18 ma Ranghieri/Carambula hanno piazzato lo sprint vincente pareggiando il conto: 21-18. Nel tie break l’equilibrio si spezza sul 6-5 per gli olandesi che piazzano un break di 4-0 (10-5) e non si fanno più avvicinare vincendo 15-9. Nulla è compromeso: Ranghieri/Carambula proveranno a rifarsi domani alle 14.00 con i padroni di casa Krou/Gauthier-Rat e alle 18 contro i brasiliani Pedro Solberg/Guto.

Avvio con il piede giusto per Nicolai/Cottafava che vincono 2-0 il primo incontro del girone con gli austriaci Horl/Horst, provenienti dalle qualificazioni. Avversari sempre molto rognosi gli austriaci che nel primo set costringono gli azzurri ad un match punto a punto e hanno anche tre possibilità per chiudere il set (nella seconda inizialmente gli era stato anche concesso il punto, poi tolto dopo un controllo del direttore di gara) ma le sprecano e ai vantaggi arriva il sorpasso degli azzurri che vincono 25-23. Secondo set ancora sul filo dell’equilibrio con gli azzurri che mantengono un break di vantaggio nel finale e si impongono con il punteggio di 21-19. Domani alle 13.00 Nicolai/Cottafava se la vedranno con i brasiliani George/Andre e alle 19.00 con i padroni di casa Bassereau/Lyneel.

La giornata era iniziata non benissimo per la coppia azzurra Menegatti/Gottardi che, nel primo match di giornata, ha sbattuto contro le qualità tecniche e la velocità delle statunitensi Nuss/Kloth che si confermano una delle realtà più interessanti a livello mondiale uscite nelle ultime due stagioni. Nuss/Kloth hanno letteralmente dominato il primo set, vincendo 21-13 e nel secondo Menegatti/Gottardi hanno dato qualche segnale di vita ma hanno perso ben presto contatto con le rivali e si sono comunque dovute arrendere con il punteggio di 21-16.

Pronto riscatto delle azzurre nel match del pomeriggio, che poteva essere considerato quasi uno spareggio per evitare l’ultimo posto nel girone. Menegatti/Gottardi hanno iniziato benissimo l’incontro con le statunitensi Cannon/Kraft, non certo le ultime arrivate, e hanno vinto il primo set 21-16. Inevitabile la reazione delle americane che sono partite bene nel secondo set ed hanno pareggiato il conto con lo stesso punteggio (21-16) ma nel tie break le azzurre hanno scavato un piccolo solco nella prima parte (9-6) e hanno mantenuto il vantaggio fino al 15-12 che regala loro il primo successo al Roland Garros.

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A. Hüberli/Brunner (Sui)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-0 (21-9, 22-20), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Scoles/Flint (Usa) 2-1 (21-12, 18-21, 16-14). Scoles/Flint (Usa)-Ahtiainen/Lahti (Fin) 2-1 (24-26, 21-13, 15-5), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Hüberli/Brunner (Sui) 2-0 (21-18, 21-14). Venerdì 10.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Ahtiainen/Lahti (Fin), Hüberli/Brunner (Sui)-Scoles/Flint (Usa).

Pool B. Giovedì 10.00: Mariafe/Clancy (Aus)–Cannon/Kraft (Usa) 2-1 (18-21, 25-23, 15-11), Nuss/Kloth (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-0 (21-13, 21-16). Gottardi/Menegatti (Ita)-Cannon/Kraft (Usa) 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), Nuss/Kloth (Usa)-Mariafe/Clancy (Aus) 2-0 (21-13, 21-19). Venerdì 16.00: Nuss/Kloth (Usa)-Cannon/Kraft (Usa), Mariafe/Clancy (Aus)-Gottardi/Menegatti (Ita).

Pool C. Carol/Barbara (Bra)-Agatha/Rebecca (Bra) 2-0 (21-19, 21-16), Melissa/Brandie (Can)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (9-21, 18-21). Venerdì 9.00: Stam/Schoon (Ned)- Agatha/Rebecca (Bra), Melissa/Brandie (Can)-Carol/Barbara (Bra). Venerdì 17.00: Melissa/Brandie (Can)-TBD, Carol/Barbara (Bra)-Stam/Schoon (Ned)

Pool D. 19.00: Hughes/Cheng (Usa)-Ludwig/Lippmann (Ger). 20.00: Müller/Tillmann (Ger)-Placette/Richard (Fra). Venerdì 15.00: Placette/Richard (Fra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa). Venerdì 19.00: Müller/Tillmann (Ger)-Ludwig/Lippmann (Ger). Venerdì 20.00: Hughes/Cheng (Usa)-Placette/Richard (Fra).

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A. Evandro/Arthur (Bra)-Hodges/Schubert (Aus) 2-0 (22-20, 21-18), Partain/Benesh (Usa)-Boermans/De Groot (Ned) 0-2 (21-23, 20-22). Boermans/De Groot (Ned)-Hodges/Schubert (Aus) 2-1 (21-15, 18-21, 20-18), Partain/Benesh (Usa)-Evandro/Arthur (Bra) 0-2 (18-21, 14-21). Venerdì 11.00: Partain/Benesh (Usa)-Hodges/Schubert (Aus), Boermans/De Groot (Ned)-Evandro/Arthur (Bra).

Pool B. Losiak/Bryl (Pol)–Grimalt/Grimalt (Chi) 2-1 (21-17, 15-21, 15-9), Perusic/Schweiner (Cze)- Ehlers/Wickler (Ger) 2-1 (21-19, 24-26, 15-12). Ehlers/Wickler (Ger)–Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-16, 21-13), Losiak/Bryl (Pol)–Perusic/Schweiner (Cze) 0-2 (13-21, 9-21). Venerdì 12.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Grimalt/Grimalt (Chi), Losiak/Bryl (Pol)– Ehlers/Wickler (Ger).

Pool C. Cottafava/Nicolai (Ita)-Hörl/Horst (Aut) 2-0 (25-23, 21-19). 19.00: George/Andre (Bra)-Bassereau/Lyneel (Fra). Venerdì 13.00: Bassereau/Lyneel (Fra)-Hörl/Horst (Aut), Cottafava/Nicolai (Ita)-George/Andre (Bra). Venerdì 18.00: George/Andre (Bra)–Hörl/Horst (Aut). Venerdì 19.00: Cottafava/Nicolai (Ita)-Bassereau/Lyneel (Fra)

Pool D. Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 1-2 (15-21, 21-18, 9-15). 21.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Pedro Solberg/Guto (Bra). Venerdì 14.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Ranghieri/Carambula (Ita).Venerdì 18.00: Ranghieri/Carambula (Ita)–Pedro Solberg/Guto (Bra), Venerdì 21.00: Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned).

Foto Fivb