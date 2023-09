Baseball, Europei 2023: Germania-Gran Bretagna e Olanda-Spagna le semifinali

Si sono conclusi i quarti di finale agli Europei di baseball 2023 in corso in Repubblica Ceca. La prima volta di una fase a eliminazione diretta senza Italia, nel più clamoroso ribaltone al contrario del batti e corri azzurro, si tinge di possibilità di una finale inedita, a seconda di come andranno le cose.

Da una parte, infatti, ci sono Gran Bretagna e Germania, con la prima all’ultimo atto in un’unica occasione e l’altra che, invece, mai ci è arrivata visto che nel 1957, oltre a esserci la Germania Ovest, una finale semplicemente non c’era.

Per quel che riguarda gli incontri odierni, il 18-3 della Spagna sulla Svezia fa capire quanto sia stata incredibile la controprestazione dell’Italia. Sarà ancora semifinale contro l’Olanda, capace di demolire una versione molto depotenziata di Israele per 10-2. E il duello sarà importante, visto che negli ultimi anni le sfide sono sempre state incerte.

La Germania, invece, effettua un’incredibile rimonta contro la Francia, risalendo da 2-5 nell’inning finale e realizzando il punto decisivo all’extra inning con un singolo a basi piene di Yannic Walther. Da questo 6-5 arriva la sfida alla Gran Bretagna, molto brava a disinnescare la Repubblica Ceca con un perentorio 9-2.

Foto: WBSC Europe / CBA