Rai2 o RaiSport, dove vedere Italia-Francia di volley: orario semifinale, tv, programma, streaming

Domani, giovedì 14 settembre alle ore 21.15, la Nazionale italiana di volley maschile affronterà la Francia nella seconda semifinale degli Europei 2023. Una grande Classica della pallavolo continentale e mondiale che regalerà sicuramente spettacolo, anche per le rivalità esistenti tra i giocatori.

Un confronto dall’esito imprevedibile. Nel 2022, ad esempio, gli uomini allenati da Andrea Giani si imposero a Casalecchio di Reno con un netto 3-0 nella semifinale della Nations League. I ragazzi di Fefè De Giorgi si presero una bella rivincita nei quarti di finale dei Mondiali della stagione scorsa, trionfando per 3-2 in un quinto set infuocato. Una vittoria che diede la consapevolezza al gruppo nostrano di riportare in Italia l’iride, che mancava dal 1998.

Assisteremo a un match tra titani: da un lato i campioni olimpici e dall’altro i campioni mondiali in carica. Una partita che dipenderà tantissimo dall’approccio, essendo entrambe le squadre dotate di grande estro e creatività. Chi riuscirà ad avere compattezza e risolutezza, vincerà.

La semifinale degli Europei di volley 2023 tra Italia e Francia sarà visibile in chiaro su Rai 2 HD. Prevista anche la diretta in abbonamento su Sky Sport Uno (201). Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY 2023

Giovedì 14 settembre

Ore 21.15 Italia-Francia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

DOVE VEDERE IN TV LA SEMIFINALE DEGLI EUROPEI DI VOLLEY 2023

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Nicola Mastronardi