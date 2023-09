Rai, Sky, Mediaset o DAZN: dove vedere Italia-Ucraina? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

L’Italia del neo ct Luciano Spalletti, questa sera, avrà modo di vedersela contro l’Ucraina. La sfida, valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024, si terrà all’interno di uno dei teatri calcistici più prestigiosi di Europa: si terrà all’interno di San Siro. A partire dalle 20.45, più di 50mila spettatori, proveranno a sostenere una Nazionale uscita leggermente ammaccata dalla sfida contro la Macedonia del Nord.

Il pareggio a Skopje non ha aiutato in questa fase a gironi che dovrebbe condurre direttamente alla manifestazione continentale che si giocherà in Germania tra meno di un anno. Proprio l’Ucraina, seconda in classifica ma con una partita in più, sarà l’avversaria da battere questa sera a partire dalle ore 20.45: vincere significherebbe agganciare proprio gli uomini di Rebrov in graduatoria. Con gli acciacchi di Mancini e Politano, al loro posto, Spalletti dovrebbe inserire Scalvini e uno tra Zaniolo, Orsolini e Raspadori: per il resto invece nemmeno il modulo, 4-3-3, dovrebbe essere cambiato.

Vedremo insomma chi, questa sera, avrà la meglio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà la diretta live sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA (OGGI)

Martedì 12 settembre

Ore 20.45 – Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-UCRAINA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini/Casale, Bastoni, Dimarco; Pessina/Barella, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti

Donnarumma; Di Lorenzo Scalvini/Casale, Bastoni, Dimarco; Pessina/Barella, Cristante, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan/Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct. Rebrov

Foto: LaPresse