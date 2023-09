Quanti spettatori a San Siro per Italia-Ucraina? Non c’Ã¨ il tutto esaurito: la Nazionale non Ã¨ piÃ¹ amata?

L’Italia di Luciano Spalletti si giocherà una pezzo importante del suo cammino verso Euro 2024 nella giornata di oggi: gli azzurri saranno di scena al San Siro di Milano contro l’Ucraina dalle 20.45 per la quarta sfida del proprio percorso di qualificazione verso la fase finale in Germania, un match che vale doppio vista la situazione di classifica non di certo rassicurante degli azzurri.

La squadra tricolore si trova solamente al terzo posto in classifica nel girone C a quota 4 punti, distante tre lunghezze proprio dalla formazione esteuropea: una vittoria garantirebbe agli azzurri di appaiarsi agli avversari, un pareggio manterrebbe la situazione incerta, mentre una sconfitta darebbe il colpo di grazia alle possibilità dell’Italia di qualificarsi direttamente per la fase finale.

Per la delicatezza della sfida, come location è stato scelto l’impianto più capiente del nostro paese, San Siro, il quale può accogliere oltre 75.000 spettatori: insieme all’Olimpico di Roma, lo stadio meneghino è uno dei teatri più suggestivi del calcio italiano per via della sua quasi centenaria storia, che ha visto innumerevoli successi tra Inter, Milan e Nazionale.

Vista l’importanza del match odierno, però, non ci sarà il tutto esaurito, anzi: fino ad ora sono staccati 47.000 dei 64.000 biglietti messi in vendita dalla FIGC – i posti a sedere del terzo anello non sono stati resi disponibili – per la sfida con gli ucraini. Una dimostrazione di come la Nazionale non richiami più come un tempo, viste le recenti delusioni avute nelle scorse annate, inframezzate solamente dalla vittoria dell’Europeo nel 2021 che, a posteriori, è rimasta un fuoco di paglia.

Foto: Lapresse