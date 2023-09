Quanti soldi guadagnano i calciatori dell’Italia? Tutti gli stipendi con i club

Di nuovo tempo di nazionali, è il momento dell’Italia che sarà impegnata nelle Qualificazioni per i prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024; due sfide importanti con Macedonia del Nord e Ucraina per potersi riportare alle spalle dell’Inghilterra, avviata al primo posto nel girone C. Vediamo insieme quali sono gli stipendi dei primi convocati da Luciano Spalletti.

Tra i portieri, il ‘paperone’ è Gianluigi Donnarumma, che al Paris Saint-Germain guadagna 12 milioni netti a stagione, risultando anche il più ricco della selezione azzurra. Guglielmo Vicario, con il passaggio al Tottenham, è passato ad un contratto da 2,5 milioni annuali, avanti ad Alex Meret (2 milioni) e Ivan Provedel (1 milione).

In difesa il giocatore dallo stipendio più sostanzioso è diventato Alessandro Bastoni: fresco di rinnovo con l’Inter, arriverà a guadagnare 5,5 milioni fino al 2028. Alessio Romagnoli, Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola alle sue spalle con tre milioni l’uno, mentre Federico Dimarco è in trattativa con i nerazzurri per ritoccare il suo ingaggio, al momento di 1,8 milioni. Giorgio Scalvini al momento fanalino di coda con 300.000 euro all’anno.

Sandro Tonali è invece l’uomo che guarda tutti dall’alto verso il basso tra i centrocampisti. Il passaggio al Newcastle gli garantisce otto milioni l’anno, quasi il doppio di Nicolò Barella fermo a 4,5 milioni. Podio che viene completato da Lorenzo Pellegrini, che la Roma ricompensa con 4 milioni annui, mentre il meno pagato è Matteo Pessina, fermo ad 800.000 euro da capitano del Monza.

Federico Chiesa è invece il più pagato tra gli attaccanti: l’ala della Juventus ha al momento un compenso di cinque milioni a stagione, con la volontà di un ritocco verso l’alto. Ciro Immobile si ferma a quota quattro, mentre il rientrante Nicolò Zaniolo occupa il terzo posto con i suoi 2,75 milioni, avanti a Giacomo Raspadori (2,5 milioni), Matteo Politano (2,2 milioni) e la coppia composta da Mattia Zaccagni e Mateo Retegui (2 milioni). Solo 650.000 euro per Wilfried Gnonto, il secondo giocatore meno pagato dell’intera selezione.

GLI STIPENDI DEI GIOCATORI DELL’ITALIA

PORTIERI

Gianluigi Donnarumma: 12 milioni

Alex Meret: 2 milioni

Ivan Provedel: 1 milione

Guglielmo Vicario: 2,5 milioni

DIFENSORI

Alessandro Bastoni: 5,5 milioni

Cristiano Biraghi: 1,7 milioni

Nicolò Casale: 1 milione

Matteo Darmian: 2,5 milioni

Giovanni Di Lorenzo: 3 milioni

Federico Dimarco: 1,8 milioni

Gianluca Mancini: 2 milioni

Alessio Romagnoli: 3 milioni

Giorgio Scalvini: 300.000 euro

Leonardo Spinazzola: 3 milioni

CENTROCAMPISTI

Nicolò Barella: 4,5 milioni

Bryan Cristante: 1,8 milioni

Davide Frattesi: 2,8 milioni

Manuel Locatelli: 3 milioni

Lorenzo Pellegrini: 4 milioni

Matteo Pessina: 800.000 euro

Sandro Tonali: 8 milioni

ATTACCANTI

Federico Chiesa: 5 milioni

Wilfried Gnonto: 650.000 euro

Ciro Immobile: 4 milioni

Matteo Politano: 2,2 milioni

Giacomo Raspadori: 2,5 milioni

Mateo Retegui: 2 milioni

Mattia Zaccagni: 2 milioni

Nicolò Zaniolo: 2,75 milioni

Foto: LaPresse