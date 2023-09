Quanti soldi guadagnano i calciatori della Lazio in Champions League? Tutti gli stipendi con il club

La Lazio torna in Champions League e si prepara per il proprio primo impegno della fase a gironi dell’edizione 2023-2024. La sfida delle ore 21.00 odierne contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone farà di nuovo associare la musichetta della massima competizione continentale per club alla formazione biancoceleste.

Un ritorno meritatissimo dopo il secondo posto di un anno fa, con i ragazzi del tecnico Maurizio Sarri che proveranno a ben figurare. Ma, quali sono i giocatori più pagati nella rosa laziale? Ovviamente al primo posto troviamo capitan Ciro Immobile con 4 milioni di euro, a braccetto con Luis Alberto, fresco di rinnovo di contratto.

Al terzo posto un neo-arrivato come il nipponico Kamada (3 milioni), assieme a Romagnoli. Quinta posizione per un altro neo-arrivo come il francese Guendouzi (2.5 milioni), che precede Felipe Anderson con 2.2, mentre a quota 2 troviamo Hysaj, Zaccagni, Rovella e Pedro. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio gli stipendi della Lazio in vista di questa stagione.

Lazio stipendi 2023 2024, i giocatori più pagati

Immobile – 4 milioni di euro netti (7,4 milioni lordi)

Luis Alberto – 4 milioni netti (7,4 milioni lordi)

Kamada – 3 milioni netti (4,7 milioni lordi)

Romagnoli – 3 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Guendouzi – 2,5 milioni netti (3,9 milioni lordi)

F. Anderson – 2,2 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Hysaj – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Zaccagni – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Rovella – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Pedro – 2 milioni netti (2,6 milioni lordi)

Vecino – 1,9 milioni netti (3,5 milioni lordi)

Castellanos – 1,8 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Lazzari – 1,7 milioni netti (3,1 milioni lordi)

Isaksen – 1,5 milioni netti (2,3 milioni lordi)

Cataldi – 1,5 milioni netti (2,7 milioni lordi)

Basic – 1,4 milioni netti (1,8 milioni lordi)

Pellegrini – 1,3 milioni netti (2,4 milioni lordi)

Fares – 1,2 milioni netti (2,2 milioni lordi)

Patric – 1,2 milioni netti (2,2 milioni lordi)

Provedel – 1,0 milione netto (1,85 milioni lordi)

Casale – 1,0 milione netto (1,85 milioni lordi)

Marusic – 900mila euro (1,6 milioni lordi)

A. Anderson – 500mila netti (925mila lordi)

Sepe – 500mila netti (925mila lordi)

Gila – 500mila netti (655mila lordi)

Kamenovic – 350mila euro (458mila euro lordi)

Foto: LaPresse