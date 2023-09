Quanti minuti ha preso Evenepoel alla Vuelta? Batosta senza precedenti per il belga: addio classifica

Remco Evenepoel è andato letteralmente alla deriva durante la tredicesima tappa della Vuelta di Spagna. Il fuoriclasse belga si è staccato da un gruppo di 40-50 corridori sul Col d’Aubisque, quando mancavano quattro chilometri alla vetta e bisognava ancora percorrere una novantina di chilometri per giungere al traguardo posto in cima al Col du Tourmalet.

L’alfiere della Soudal-QuickStep, tra i grandi favoriti per il successo finale e terzo in classifica generale prima della frazione odierna, ha alzato bandiera bianca sulla terzultima ascesa di giornata e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Una vera e propria batosta senza precedenti per il Campione del Mondo a cronometro, che è poi rimasto in gara per onor di firma ed è giunto all’arrivo.

Il distacco dal danese Jonas Vingegaard, vincitore di giornata e trionfatore degli ultimi due Tour de France, è stato esorbitante: Remco Evenepoel ha pagato addirittura 27’05” di ritardo. Il belga ha chiuso al 60mo posto, circondato da tre compagni di squadra: Mattia Cattaneo, James Knox, Jan Hirt. A questo punto potrebbe anche decidere di ritirarsi dall’ultimo Grande Giro della stagione, visto che in classifica generale è sprofondato al 19mo posto con 27’50” di ritardo da Sepp Kuss.

Foto: Shutterstock