Quando torna la Champions League? Calendario prossime partite: programma, date e avversarie di Inter, Milan, Napoli, Lazio

Mentre affrontiamo la prima settimana con il triplo turno della Serie A, è già tempo di pensare al prossimo turno della Champions League 2023-2024. Si tratta del secondo appuntamento della fase a gironi e le quattro squadre italiane sono pronte ad andare a caccia dei tre punti per indirizzare nel migliore dei modi il discorso qualificazione.

Il programma inizierà con l’Inter che, dopo il sofferto pareggio di San Sebastian, ospiterà il Benfica alle ore 21.00 per il re-match dei quarti di finale di un anno fa. Allo stesso ora sarà in scena il big match del turno ovvero Napoli-Real Madrid allo stadio San Paolo del capoluogo campano.

La seconda tranche di partite vedrà il Milan di scena in casa del Borussia Dortmund alle ore 21.00 di mercoledì 4 ottobre, mentre in contemporanea la Lazio sarà di scena in casa del Celtic Glasgow.

I match della seconda giornata della Champions League saranno trasmessi da Sky Sport ad eccezione di Borussia Dortmund-Milan che sarà in esclusiva su Amazon Prime Video. Inter-Benfica sarà disponibile su Sky Sport e Canale 5 in chiaro, quindi in streaming su NOW, SkyGO e Mediaset Infinity. Napoli-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport, quindi in streaming su NOW e SkyGO. Celtic-Glasgow-Lazio sarà su Sky Sport, per cui in streaming anche su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE 2023

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 Inter-Benfica – diretta su Sky Sport e Canale 5

Ore 21.00 Napoli-Real Madrid – diretta su Sky Sport

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Milan – diretta su Amazon Prime Video

Ore 21.00 Celtic Glasgow-Lazio – diretta su Sky Sport

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Inter-Benfica su Sky Sport e Canale 5 in chiaro. Napoli-Real Madrid su Sky Sport, Celtic-Glasgow-Lazio sarà su Sky Sport.

Diretta streaming: Borussia Dortmund-Milan su Amazon Prime Video, Inter-Benfica su NOW, SkyGO e Mediaset Infinity, Napoli-Real Madrid e Celtic Glasgow su NOW e SkyGO.

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse