Quando torna in campo Jannik Sinner? La Coppa Davis come occasione di riscatto: le avversarie dell’Italia

Dal 12 al 17 settembre la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis avrà inizio. L’Italia, inserita nel Gruppo A, affronterà a Bologna, presso la Unipol Arena, Canada, Cile e Svezia. Mercoledì 13 settembre alle ore 15, gli azzurri di Capitan Volandri avranno dunque subito l’occasione di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno si impose in semifinale, prima di travolgere in finale l’Australia e conquistare la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis.

Sarà però un Canada privo di Felix Auger-Aliassime e con Denis Shapovalov reduce da un lungo stop. Dopo la selezione canadese, la squadra italiana tornerà in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final Eight,

Programma e precedenti del Gruppo A di Bologna

• Martedì 12, ore 15: Svezia vs Cile (precedenti in Davis 5-1)

• Mercoledì 13, ore 15: Canada vs Italia (precedenti in Davis 3-0)

• Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia (precedenti in Davis 0-2)

• Venerdì 15, ore 15: Italia vs Cile (precedenti in Davis 6-0)

• Sabato 16, ore 15: Canada vs Cile (precedenti in Davis 5-4)

• Domenica 17, ore 15: Italia vs Svezia (precedenti in Davis 12-9)

Tra i convocati c’è Jannik Sinner, che oggi ha confermato la sua presenza nella conferenza stampa dopo il ko negli ottavi di finale contro Alexander Zverev. “Il prossimo appuntamento è la Coppa Davis, sono contento di giocarla. Avrò più tempo di prepararla a questo punto, per me purtroppo perché vuol dire che sono stato eliminato qui“, le parole di Jannik.

Sarà un modo per ritrovarsi e dimenticare l’amarezza di una dura sconfitta da digerire, in una partita decisamente particolare conclusa al quinto set, in cui l’altoatesino è stato afflitto dai crampi in maniera importante.

Foto: LaPresse