Quando si gioca Sporting Lisbona-Atalanta, calendario prossima partita Europa League: data, orario, tv, streaming

La prossima settimana tornano le competizioni europee. Il giovedì sarà il giorno della Europa League, con l’Atalanta che prenderà l’aereo per il Portogallo per affrontare lo Sporting Lisbona al José Alvalade, stadio della capitale portoghese.

Incrocio tra le due potenze del girone D, con i neroazzurri che nella prima partita del girone hanno battuto per 2-0 il Rakow mentre i portoghesi hanno superato per 2-1 gli austriaci dello Sturm Graz. La squadra di Ruben Amorim è al momento in vetta alla Primeira Liga, con sedici punti in sei partite.

La sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Josè Alvalade di Lisbona, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv, Sky Go.

CALENDARIO SPORTING LISBONA-ATALANTA EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 Sporting Lisbona-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su DAZN, Now Tv, Sky Go

PROGRAMMA SPORTING LISBONA-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

