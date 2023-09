Quando si gioca Napoli-Udinese? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Il campionato di Serie A riprende immediatamente con il turno infrasettimanale. Il calcio italiano sarà già in campo per la sesta giornata, con il Napoli campione d’Italia che tornerà fra le mura amiche per poter affrontare l’Udinese.

Gli azzurri stanno ancora metabolizzando le idee del nuovo allenatore Rudi Garcia, con la qualità tecnica vista nello scorso biennio con Spalletti che sembra un lontano ricordo: la vetta della classifica è già lontana sette lunghezze. L’Udinese però non se la sta passando benissimo, con soli tre punti conquistati nelle prime cinque partite e la posizione di Sottil non sembra più solidissima.

Il match tra Napoli e Udinese inizierà alle ore 20.45 al Diego Armando Maradona di Napoli. Il match sarà visibile in streaming su DAZN, che ha i diritti di tutta la Serie A. Per i possessori dell’abbonamento alla piattaforma streaming e al contempo di Sky, sarà possibile assistere alla partita su Sky Zona DAZN 2, canale 215 di Sky.

NAPOLI-UDINESE, IL PROGRAMMA

Mercoledì 27 settembre

20.45 Napoli-Udinese – diretta streaming su DAZN

NAPOLI-UDINESE, DOVE SEGUIRLA IN TV O IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN 2 (215 Sky, per possessori abbonamenti Sky e DAZN)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse