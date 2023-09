Quando si gioca Milan-Verona? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Ancora qualche giorno di attesa poi la Serie A scenderà nuovamente in campo. La massima serie italiana tra appena due giorni vedrà calcare il terreno di gioco alle prime formazioni. Ad aprire le danze della 5a giornata di campionato, venerdì 22, troveremo la Salernitana e il Frosinone che si affronteranno all’Arechi e, la sera stessa, il Lecce, sorpresa di questo avvio di stagione, ospiterà il Genoa. Insomma sin da subito partite interessantissime. E, a tal proposito, anche Milan-Verona non è da sottovalutare.

I rossoneri di mister Stefano Pioli, sabato 23 settembre a partire dalle ore 15.00, se la vedranno all’interno di San Siro con il Verona di Marco Baroni. Il Milan proverà subito a riprendersi dopo la batosta subita nel derby. Leao e compagni, dopo uno splendido avvio nelle prime tre giornate, fatte di tre vittorie, sono incappati nella trappola costruita da Simone Inzaghi, che ha toreato il Milan e lo ha portato a subire cinque pesantissime reti. Non va dimenticata la sfida settimanale in Champions League: pareggio per 0-0 contro il Newcastle dell’ex Tonali.

I Diavoli vorranno rialzare la testa ma non sarà affatto semplice contro un ostico Verona. Gli scaligeri, dopo aver inanellato due successi di fila, hanno perso contro il Sassuolo e pareggiato nell’ultimo turno contro il Bologna. Una cosa è certa: i gialloblù daranno filo da torcere al Milan. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Verona, match valido per la 5a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

