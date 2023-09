Quando si gioca Lecce-Napoli? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Turno settimanale in archivio ma la Serie A non si ferma. Si torna subito a giocare nel weekend, con Lecce e Napoli che si sfideranno al Via del Mare per un inaspettato scontro di alta classifica: sia i giallorossi che gli azzurri hanno difatti in tasca undici punti conquistati nelle prime sei partite di campionato.

Poiché il Lecce ha sorpreso fino ad ora con il suo gioco solido e quadrato, prendendosi lo scalpo della Lazio nella prima giornata e incamerando punti importanti con Salernitana e Genoa; il ko con la Juventus in settimana, il primo in campionato, arriva al termine di una prova gagliarda. I campioni d’Italia sperano invece di aver messo da parte il momento critico, tra gioco poco performante e la querelle social di Victor Osimhen.

Il match tra Lecce e Napoli, in programma al Via del Mare, si giocherà sabato 30 settembre alle ore 15.00, come match di apertura della settima giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva dalle telecamere di DAZN; per chi dispone dell’abbonamento sia alla piattaforma streaming che a Sky Sport, potrà guardare l’evento su Sky Zona DAZN, canale 214 di Sky.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

LECCE-NAPOLI, IL PROGRAMMA

sabato 30 settembre

15.00 Lecce-Napoli – diretta streaming su DAZN

LECCE-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214 Sky, per possessori abbonamento Sky e DAZN(

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse