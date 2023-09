Quando si gioca la prossima giornata di Serie A? C’Ã¨ il turno infrasettimanale: calendario, date, programma partite, orari 26-28 settembre

La Serie A 2023/2024 non ha alcuna intenzione di fermarsi. La massima serie italiana è pronta a proseguire il proprio cammino e lo farà in maniera spedita. Alcune partite però, devono giocarsi quest’oggi stesso per completare il quinto turno definitivamente. Ma non si può non pensare, visto il turno infrasettimanale previsto dal 26 al 28 settembre, alle partite che verranno. E iniziamo subito con la sfida che aprirà le danze: Juventus-Lecce.

La Vecchia Signora ad esempio, dopo il poker subito dal Sassuolo, proverà a rialzare la testa immediatamente ma ci sarà come avversario un Lecce terzo in classifica a sorpresa. Il giorno seguente il Milan volerà a Cagliari per vedersela contro la formazioni di Ranieri, mentre il Verona ospiterà l’Atalanta.

Interessante anche Empoli-Salernitana, con le due squadre che non hanno ancora vinto, piuttosto che Inter-Sassuolo. Chi affronterà il Napoli al Maradona? L’Udinese. La Lazio di Sarri se la vedrà contro il Torino. A chiudere, giovedì 28 settembre, Frosinone-Fiorentina, Monza-Bologna e soprattutto Genoa-Roma. Ma ecco di seguito il calendario e il programma completi.

CALENDARIO SERIE A (26-28 SETTEMBRE)

Martedì 26 settembre

Ore 20.45 – Juventus-Lecce – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 – Cagliari-Milan – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 18.30 – Verona-Atalanta – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 – Empoli-Salernitana – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Inter-Sassuolo – 6° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Napoli-Udinese – 6° turno – Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Lazio-Torino – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Giovedì 28 settembre

Ore 18.30 – Frosinone-Fiorentina – 6° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore 18.30 – Monza-Bologna – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Genoa-Roma – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse