Quando si gioca Juventus-Lazio? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Chiusa la tornata delle qualificazioni per gli Europei del 2024, la Serie A torna protagonista con la quarta giornata di campionato. Uno dei match più interessanti sarà quello tra Juventus e Lazio, previsto il 16 settembre alle 15.00 all’Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri stanno progettando la stagione del riscatto dopo un 2022/2023; la partenza è stata ottimale, con sette punti conquistati nelle prime tre partite con Bologna, Empoli ed Udinese. Gli uomini di Allegri dovranno però far conto della scossa emotiva portata dalla positività al testosterone di Paul Pogba, che stava tornando piano piano a livelli consoni, fisici e soprattutto tecnici.

Di fronte però ci sarà una Lazio rinfrancata dal colpaccio fatto in casa del Napoli. Un 2-1 meritato per la squadra di Maurizio Sarri, che dopo un primo tempo di sofferenza ha tenuto perfettamente il campo, andando meritatamente in vantaggio e sfiorando a più riprese di arrotondare il risultato, con due reti annullate per due fuorigioco millimetrici.

Il match tra Juventus e Lazio aprirà il piano della quarta giornata di campionato il prossimo 16 settembre alle ore 15.00. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN; per chi usufruisce dell’abbonamento alla piattaforma streaming e anche di Sky, sarà possibile visionare la partita anche su Sky Zona DAZN (canale 214 Sky).

