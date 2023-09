Quando si gioca Italia-Nuova Zelanda ai Mondiali di rugby: programma, orario, tv, streaming

L’Italia ha disputato i primi due match della Rugby World Cup 2023 con due vittorie su Namibia e Uruguay, ma ora per Lamaro e compagni è il momento di fare sul serio contro All Blacks e Francia. L’Italia, infatti, scenderà in campo il prossimo 29 settembre, quando a Lione affronterà la Nuova Zelanda.

Per gli azzurri un primo, vero, “match point”, con una vittoria sugli All Blacks che lancerebbe la squadra di Kieran Crowley quasi certamente ai playoff. Ma gli azzurri partono nettamente sfavoriti e i risultati delle prime due giornate dicono che a Lamaro e compagni potrebbe bastare anche strappare uno o due punti di bonus ai tuttineri per guardare con ottimismo all’ultimo giro di partite.

L’Italia, intanto, ha conquistato la certezza di giocare alla Coppa del Mondo 2027, chiudendo almeno terza nel girone, ma ora dovrà decisamente cambiare passo. Con la Namibia e, soprattutto nel primo tempo, con l’Uruguay sono emersi i molti limiti della squadra di Crawley, che con gli All Blacks non si potrà permettere la minima sbavatura se vorrà provare un colpaccio mai riuscito prima.

La sfida tra Italia e Nuova Zelanda è dunque in programma venerdì 29 settembre alle ore 21.00 all’OL Stadium di Lione. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD e su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

CALENDARIO ITALIA-NUOVA ZELANDA, RUGBY

Venerdì 29 settembre

21.00 Italia-Nuova Zelanda

PROGRAMMA ITALIA-NUOVA ZELANDA, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: LaPresse