Italia-Svezia oggi, Europei baseball 2023: orario, programma, tv, streaming

Dopo l’esordio vincente contro l’Ungheria, per l’Italia è tempo di affacciarsi alla prossima sfida degli Europei 2023. Stavolta, oggi si giocherà in orario pomeridiano (ore 17:30) e sarà la Svezia l’avversaria degli azzurri di Mike Piazza; oggi non c’è più confronto, ma un tempo ci sarebbe stato.

La Svezia, infatti, ha avuto alcune stagioni davvero di primo livello, e tra queste va compresa l’annata 1993 a cui risale l’ultimo terzo posto continentale. Rispetto ad allora, la qualità è scesa; come manager c’è Rickard Reimer, uno degli uomini del bronzo di trent’anni fa. Un altro passo, per gli azzurri, che dovrebbe essere relativamente tranquillo in attesa di momenti che, da domani in poi, facili non saranno più.

Italia-Svezia si giocherà oggi a partire dalle ore 17:30. Sarà possibile seguirla in diretta streaming sul servizio di baseballeurope.tv, che offre un abbonamento a 24,95 euro per tutta la manifestazione e a 7,95 euro per le singole partite. Non è prevista alcuna copertura tv.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA EUROPEI BASEBALL 2023 OGGI Lunedì settembre

Ore 17:30 Italia-Svezia (Gruppo B, Trebic) PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA EUROPEI BASEBALL 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING Diretta tv: non prevista Diretta streaming: baseballeurope.tv

Foto: WBSC Europe / CBA – Lenka Brozova