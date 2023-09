Quando si gioca Inter-Milan? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A è pronta a ritornare in campo. Le due lunghe e classiche settimane di stop nei primi giorni di settembre per favorire le Nazionali stanno oramai volgendo al termine e, la massima serie italiana, scenderà sul terreno di gioco tra pochissimi giorni. Durante questo weekend si disputerà il 4° turno di campionato: tante le sfide avvincenti in programma, ma focalizziamo la nostra attenzione su un importantissimo derby. Quello tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli.

Nerazzurri e rossoneri, sabato 16 settembre a partire dalle ore 18.00, daranno vita a una stracittadina che, sulla carta, si presenta interessantissima ed entusiasmante. Le due formazioni nelle prime tre giornate di questa Serie A hanno regalato spettacolo. La Beneamata guidata dal mister piacentino, ha inanellato tre vittorie di fila non subendo per giunta alcun gol.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Prima il 2-0 al Monza, poi lo 0-2 di Cagliari e, infine, il 4-0 rifilato alla Fiorentina prima della sosta. Sulle ali dell’entusiasmo, Lautaro Martinez e compagni, proveranno a mettere al tappeto il Milan. Ma attenzione perché anche i rossoneri hanno ottenuto tre vittorie su tre: chiedere a Bologna, Torino e Roma.

Insomma due squadre in grandissima salute, entrambe a punteggio pieno, si fronteggeranno in un derby, a tre giorni di distanza, già emozionante. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Milan, match valido per la 4a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-MILAN

Sabato 16 settembre

Ore 18.00 Inter-Milan – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Foto: LaPresse