Quando si gioca Genoa-Napoli? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La quarta giornata di campionato monopolizzerà il prossimo weekend di calcio italiano. Un sabato già abbastanza ricco, che prevede anche il ritorno in campo del Napoli campione in carica, che sarà ospite al Marassi di Genova contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Gli azzurri devono rialzarsi dopo il ceffone subito in pieno volto dalla Lazio, che si è imposta per 2-1 al Diego Armando Maradona. La prima sconfitta è bastata per far sentire i primissimi malumori della piazza su Rudi Garcia, inevitabile con il ricordo ancora fresco di un’annata straordinaria. Ora il campo per diradare le prime immediate nubi.

Ma di fronte ci sarà un Genoa alla ricerca della quadra definitiva. Dopo il pesante ko al debutto con la Fiorentina, Gilardino è passato ad un più coperto 4-3-2-1, con cui ha sorpreso la Lazio grazie al gol di Retegui, mentre due settimane fa i rossoblù sono stati beffati all’ultimo secondo da un gran gol di Radonjic.

Il match tra Genoa e Napoli, valido per la quarta giornata di campionato, si svolgerà il prossimo 16 settembre alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Sport Calcio (202 Sky), Sky Sport 4K (213 Sky) e Sky Sport 251. Diretta streaming garantita su Sky Go, NOW e DAZN.

GENOA-NAPOLI, PROGRAMMA SERIE A 2023-2024

16 settembre

20.45 Genoa-Napoli – diretta tv su Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Sport Calcio (202 Sky), Sky Sport 4K (213 Sky) e Sky Sport 251, streaming su DAZN, NOW e Sky Go

Diretta tv: Sky Sport Uno (201 Sky), Sky Sport Calcio (202 Sky), Sky Sport 4K (213 Sky) e Sky Sport 251

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

