Quando si gioca Fiorentina-Ferencvaros, calendario prossima partita Conference League: data, orario, tv, streaming

La settima giornata della Serie A è appena iniziata, ma nella settimana che verrà la scena se la prenderanno anche le coppe europee, le quali torneranno per la seconda giornata delle rispettive fasi a gironi. Giovedì 5 ottobre sarà la volta della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che alle 21.00 sfiderà gli ungheresi del Ferencvaros per il turno numero due del gruppo F della Conference League 2023-2024.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano non può fallire l’appuntamento con la squadra magiara: i Viola, infatti, hanno pareggiato il primo incontro del girone contro il Genk per 2-2, al termine di un match dove la squadra italiana è stata rimontata per ben due volte. Se l’obiettivo è quello di superare il raggruppamento da prima, il match di giovedì diventa fondamentale per il prosieguo del cammino europeo, sul quale Italiano e i suoi ragazzi punteranno tantissimo in questa stagione per riscattare la delusione di Praga dello scorso 7 giugno.

Il prossimo avversario dei Viola è il Ferencvaros, formazione ungherese campione in carica del campionato locale: negli ultimi anni, i magiari si sono fatti notare in Europa, qualificandosi più volte ai gironi delle coppe continentali, ottenendo per altro dei risultati apprezzabili come gli ottavi di finale raggiunti nella scorsa Europa League. La formazione di Budapest, attualmente in testa alla classifica nel campionato ungherese, ha iniziato al meglio il proprio cammino nel girone battendo il Cukaricki per 3-1.

La sfida tra Fiorentina e Ferencvaros, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà affidata a DAZN, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO FIORENTINA-FERENCVAROS CONFERENCE LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 21.00 Fiorentina-Ferencvaros – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Diretta streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv

PROGRAMMA FIORENTINA-FERENCVAROS : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv.

Foto: Lapresse