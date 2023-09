Quando si gioca Cagliari-Milan? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A 2023/2024 prosegue spedita e non ha intenzione di fermarsi. Da pochissime ore è ufficialmente terminata la quinta giornata ma, adesso, le venti formazioni sono già proiettate al sesto turno. Tra poco più di 24 ore infatti, Juventus e Lecce apriranno il turno infrasettimanale, pronto ad allietare i cuori e le serate dei tanti supporters pronti a sostenere i proprio colori e la propria squadra. Anche questa volta sulla carta, ci saranno sfide interessantissime ma soffermiamoci maggiormente su Cagliari-Milan.

Gli uomini di Claudio Ranieri apriranno le porte dell’Unipol Domus all’undici guidato da Stefano Pioli mercoledì 27 settembre a partire dalle 18.30. Una partita affascinante tra la compagine sarda e quella lombarda. I padroni di casa, attualmente penultimi in classifica, in cinque partite giocate sin qui, hanno raccolto solamente 2 punti, figli di due pareggi e tre sconfitte, con un solo gol al referto. Troppo poco per i rossoblù che proveranno a rialzarsi ma troveranno di fronte un Milan secondo in classifica con 4 vittorie e una sconfitta in cinque turni.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Vedremo chi riuscirà a spuntarla ma si preannuncia un incontro al cardiopalma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Cagliari-Milan, match valido per la 6a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming invece, avverrà su DAZN, NOW e Sky Go.

CALENDARIO CAGLIARI-MILAN (27 SETTEMBRE)

Mercoledì 27 settembre

Ore 18.30 – Cagliari-Milan– Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

PROGRAMMA CAGLIARI-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202)

Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (canale 202) Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse