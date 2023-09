Quando si gioca Atalanta-Juventus? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Oggi scatterà ufficialmente la settima giornata del massimo campionato italiano di calcio, ma domani ci attende un match quanto mai importante sotto ogni punto di vista. Dopo il primo turno infrasettimanale disputato nei giorni scorsi, le squadre torneranno in azione per un weekend di estrema importanza, con diversi match che ci diranno molto sul prosieguo della stagione.

Tra questi incontri non possiamo non citare un interessantissimo Atalanta-Juventus che si giocherà domani, domenica primo ottobre alle ore 18.00. La sfida andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo e metterà di fronte due squadre a caccia di punti per proseguire la rincorsa alle posizioni di testa della classifica.

Un anno fa la Juventus sbancò il campo degli orobici con il punteggio di 2-0, involandosi verso la terza posizione finale. La squadra di mister Gian Piero Gasperini, invece, proverà a tornare al successo interno contro i bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri, spesso ondivaghi nei loro risultati.

La sfida tra Atalanta e Juventus della 7a giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

