Quando le prossime partite dell’Italia? Appuntamento a ottobre con le qualificazioni agli Europei 2024: calendario, date, programma, orario, tv, streaming

Dopo la delicata sfida di stasera, martedì 12 settembre, quando l’Italia affronterà l’Ucraina, gli Azzurri avranno di fronte ancora quattro incontri, equamente divisi tra sfide interne e in trasferta.

Si ripartirà ad ottobre: prima Malta in Italia (14 ottobre), poi sarà la volta della gara in casa dell’Inghilterra (17 ottobre).

A novembre si entrerà quindi nel vivo con le ultime due partite: Macedonia del Nord in casa il 17 novembre e ultima partita del gruppo C sul campo dell’Ucraina tre giorni dopo, una sfida che potrebbe essere decisiva per la qualificazione diretta ai prossimi Europei della Nazionale allenata da Luciano Spalletti.

Tutte le partite della Nazionale italiana verranno trasmesse dalla Rai.

Di seguito il calendario e il programma delle prossime partite dell’Italia valide per le qualificazioni ai prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

12 settembre 2023: Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay



14 ottobre 2023: Italia-Malta – Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay



17 ottobre 2023: Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay



17 novembre 2023: Italia-Macedonia del Nord – Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay



20 novembre 2023: Ucraina-Italia – Diretta tv su Rai1, diretta streaming su RaiPlay



Foto: LaPresse