Volley, la Polonia rimonta la Slovenia e vola in Finale agli Europei. Wilfredo Leon straripante

La Polonia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 (23-25; 25-21; 25-20; 25-21) e si è qualificata alla Finale degli Europei 2023 di volley maschile. I biancorossi hanno trionfato al PalaEur di Roma e sabato 16 settembre (ore 21.00) torneranno in campo nella capitale per fronteggiare la vincente di Italia-Francia nell’atto conclusivo.

I ragazzi di coach Nikola Grbic si sono imposti in rimonta e tra un paio di giorni andranno a caccia del secondo titolo continentale dopo quello vinto nel 2009 battendo la Francia. Nell’albo d’oro vanno registrate anche le cinque finali consecutive perse tra il 1975 e il 1983 contro l’imbattibile Unione Sovietica. La Slovenia si dovrà accontentare di giocare per la medaglia di bronzo dopo aver disputato tre finali nelle ultime quattro edizioni (perse contro Francia, Serbia e Italia).

La Polonia ha subito una rimonta da 16-14 nel primo set, poi sul 21-20 ha pagato la verve degli avversari che si sono imposti nel finale punto a punti. I vicecampioni del mondo sono ritornati in campo più agguerriti che mai e hanno ribaltato la partita dall’alto di un tasso tecnico apparso superiore, battendo un avversario particolarmente quotato dopo aver già sudato contro il Belgio e la Serbia tra ottavi e quarti di finale andati in scena al PalaFlorio di Bari.

Prestazione magistrale da parte dello schiacciatore Wilfredo Leon, autore di 25 punti (2 ace, 3 muri, 47% in fase offensiva). Il fuoriclasse di origni cubane è stato affiancato di banda da Aleksander Sliwka (10 punti, 2 muri) e dall’opposto Lukasz Kaczmarek (14 punti, 52% in attacco). In doppia cifra anche il centrale Norbert Huber (10 punti, 3 muri) accanto a Jakub Kochanowski (6), Marcin Janusz in cabina di regia, Pawel Zatorski il libero. Alla Slovenia di coach Gheorghe Cretu non sono bastati gli attaccanti Rok Mozic (15 punti), Klemen Cebulj (15) e Tine Urnaut (10).

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli