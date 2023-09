Quando il sorteggio di Coppa Davis? Chi può pescare l’Italia ai quarti. Djokovic non subito, ma…

L’appuntamento è per domani alle 12.00 italiane per il sorteggio delle Finali della Coppa Davis 2023. A Londra si terrà la cerimonia che andrà delineare il quadro degli incroci, anche se già si sa come sarà composto il tabellone dall’alto verso il basso. L’Italia ha chiuso al secondo posto il Gruppo A, giocato a Bologna: gli azzurri sono passati alla seconda fase a eliminazione diretta che si giocherà da martedì 21 a domenica 26 novembre a Malaga (Spagna).

Visto il piazzamento, la squadra capitanata da Filippo Volandri avrà due opzioni per la sfida dei quarti di finale: nel sorteggio gli azzurri potranno pescare una tra Paesi Bassi e Gran Bretagna, vittoriose rispettivamente, nel Gruppo D e nel Gruppo B.

La squadra che eviterà l’Italia ai quarti affronterà invece la Serbia, seconda nel Girone C: questi sono i match della parte bassa del tabellone, dunque nell’eventuale semifinale gli azzurri potranno trovare proprio la compagine con Novak Djokovic o una tra Olanda e Gran Bretagna.

I quarti di finale della parte alta del tabellone, invece, opporranno la prima del Gruppo A, il Canada, ad una tra la seconda del Gruppo B, l’Australia, e la seconda del Gruppo D, la Finlandia, mentre la squadra che eviterà i nordamericani affronterà la Repubblica Ceca, prima nel Gruppo C. Da questo si può può intuire che i nostri portacolori, prima dell’atto conclusivo, potrebbero incrociare la compagine con il n.1 del mondo nel proprio roster.

SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2023

Martedì 19 settembre (Orario italiano)

Ore 12.00 Sorteggio Finali Coppa Davis 2023 a Londra

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2023

Fase a eliminazione diretta dal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna)

Quarti di finale (21-22-23 novembre)

Q1 (1A)-(2B/2D) Canada-Australia/Finlandia

Q2 (1C)-(2B/2D) Repubblica Ceca-Australia/Finlandia

Q3 (2A/2C)-(1D) Italia/Serbia-Paesi Bassi

Q4 (2A/2C)-(1B) Italia/Serbia-Gran Bretagna

Semifinali (24-25 novembre)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2

S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Finale (26 novembre)

F1 vinc. S1-vinc. S2

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio

Foto: LaPresse