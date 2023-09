Quando gioca l’Italia la finale per il terzo posto agli Europei di volley? Calendario, programma, orario, avversaria, tv

L’Italia giocherà la finale per il terzo posto agli Europei 2023 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo domenica 3 settembre (ore 16.00) a Bruxelles (Belgio) per cercare di conquistare la medaglia di bronzo e salire sul podio continentale per la terza volta consecutiva, dopo il terzo posto del 2019 e la vittoria del 2021. La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Turchia per 3-2, dopo essere stata in vantaggio per 2-1 e 18-14: le Campionesse d’Europa uscenti hanno davvero accarezzato la qualificazione all’atto conclusivo, salvo poi risvegliarsi dal sogno sotto i colpi dell’indemoniata Melissa Vargas.

L’Italia affronterà la perdente del confronto tra Serbia e Olanda. Tutto lascia presagire a un incrocio con le tulipane, che partiranno ampiamente sfavorite nel pronostico contro le Campionesse del Mondo. Miryam Sylla e compagne dovranno rialzare la testa e cercare di agguantare quantomeno il piazzamento di prestigio e lanciarsi poi con più ottimismo verso il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che scatterà subito dopo la rassegna continentale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale per il terzo posto agli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE TERZO POSTO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 3 settembre

Ore 16.00 Finale terzo posto Europei volley femminile: Italia vs perdente Serbia-Olanda

PROGRAMMA FINALE TERZO POSTO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse