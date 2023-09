Quando gioca l’Italia il quarto di finale degli Europei di volley? Data, avversaria, programma, tv, streaming

L’Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Macedonia del Nord con un secco 3-0 e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna continentale. I Campioni del Mondo e d’Europa torneranno in campo martedì 12 settembre (ore 21.00) per fronteggiare la vincente del confronto tra Olanda e Germania. Il teatro della sfida da dentro o fuori sarà ancora il PalaFlorio di Bari, dove gli azzurri saranno chiamati a disputare una partita di assoluto spessore per entrare in zona medaglie.

L’Italia se la dovrà vedere o con i tulipani guidati dal bomber Nimir Abdel-Aziz o con i tedeschi trascinanti dall’attaccante Georg Grozer. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per imporsi e continuare a difendere il titolo conquistato due anni fa. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico con l’obiettivo di qualificarsi alla semifinale da disputare poi a Roma probabilmente contro la Francia (ampiamente favorita contro la Romania). Ci sarà bisogno di una prova di assoluto spessore da parte di Simone Giannelli e compagni, a partire dagli attaccanti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Yuri Romanò.

Italia-Germania/Olanda si giocherà in contemporanea a Italia-Ucraina delle qualificazioni agli Europei 2024 di calcio, motivo per cui il palinsesto sarà un po’ rivoluzionato rispetto alle ultime abitudini. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del quarto di finale degli Europei 2023 di volley maschile in cui giocherà l’Italia (contro la vincente di Olanda-Germania). La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e sui canali di Sky (canale esatto da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA AI QUARTI DEGLI EUROPEI?

Martedì 12 settembre

Ore 21.00 Italia vs Germania/Olanda

PROGRAMMA ITALIA AI QUARTI DEGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi